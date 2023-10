Massa y Kicillof encabezan la caravana oficialista por el cierre de campaña: de Berisso al Conurbano

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, encabezaba hoy el cierre de una caravana que comenzó en Berisso, recorrerá los principales municipios del conurbano bonaerense y culminará en la localidad de González Catán, en el populoso partido de La Matanza, junto al gobernador bonaerense y candidato a la reelección Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro y Máximo Kirchner.

La caravana, que concluirá por la tarde con un acto con los candidatos nacionales, provinciales y municipales, se realizará a dos semanas de las elecciones y en el día previo al segundo debate que tendrán mañana los candidatos presidenciales.

De esta manera, Massa hacía un alto en la preparación del debate, junto a su equipo de campaña y los asesores de comunicación, para encabezar una tradicional caravana por La Matanza, en la búsqueda de la consolidación del voto peronista, para recuperar el apoyo en los barrios populares y contrarrestar el avance de Javier Milei.

La caravana comenzó a las 10 en la intersección de las calles Nueva York y Marsella, en Berisso, un lugar histórico identificado como el "kilómetro 0 del peronismo", porque desde allí partió hacia Plaza de Mayo, el 17 de octubre de 1945, la más gruesa columna de trabajadores -a pie, en camiones y colectivos- para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García.

"Desde el kilómetro cero hasta la capital del peronismo. Mañana los esperamos a todos y todas en una jornada por los derechos y el futuro", invitó ayer Kicillof en sus redes sociales.

El cierre será por la tarde con un acto en la plaza Dorrego de González Catán -ubicada en la calle Soberanía Nacional 6.550- que contará con la presencia de Massa, según confirmaron a Télam desde su equipo de campaña.

Además, estarán Kicillof, De Pedro, el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente local Fernando Espinoza, que también buscan ser reelectos en las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

Cancha de Cambaceres y "kilómetro cero" del peronismo

Fuentes del Gobierno bonaerense explicaron que la iniciativa, que surgió de los mismos dirigentes que organizaron el acto en el estadio Cambaceres de la semana pasada, busca replicar el formato de cierre de campaña que desplegó Kicillof en 2019: un acto en una ciudad del interior, otro en una periurbana y el último en una gran cuidad.

"Tiene que ver con continuar y ampliar la campaña de cercanía y mateadas en plaza que siempre llevó adelante Kicillof", grafican en el Poder Ejecutivo pero sumando ahora a mucha más militancia.

En el Gobierno provincial entienden que más allá del descontento de muchos sectores, se puede lograr restablecer el vínculo con miles de hombres y mujeres en los barrios, recorriendo sus calles y tocando la puerta de las casas con un mensaje de esperanza.

Fuentes partidarias indicaron que la caravana de hoy refiere a la campaña electoral que, en 1987, protagonizó el histórico dirigente Antonio Cafiero, posteriormente electo gobernador bonaerense.

No obstante, desde la organización se aclaró que no se tratará de una fila de cientos de autos, sino que las concentraciones masivas serán en los puntos donde se realizarán los distintos actos con los referentes locales.

El recorrido comenzó a las 10 en la calle Nueva York 169, de Berisso, y concluirá a las 16.30, en la Plaza Dorrego, de González Catán, en el partido de La Matanza.

Poco después de las 10, se realizó el primer acto, con Kicillof, Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y el ministro de Justicia y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, como oradores.

La segunda parada será desde las 13 en Florencio Varela, con un acto en el cruce de las rutas provinciales 14 y 36, a cargo del mandatario bonaerense y de los jefes comunales Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui) y Mayra Mendoza (Quilmes).

Posteriormente, la caravana se dirigirá a La Matanza, distrito en el que se sumarán la vicegobernadora Magario y el intendente Espinoza.

Allí, el punto de inicio será desde las 16.30 en la calle Azul y Colectora Ruta 3 desde donde realizarán un recorrido de 13 cuadras hasta la Plaza Dorrego de González Catán, en la calle Soberanía Nacional 6.550, donde se realizará un acto, con la presencia de Massa, según confirmaron a Télam desde su equipo de campaña.

Allí, estarán también presentes De Pedro, Máximo Kirchner, la ministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz y la senadora nacional Juliana Di Tullio.

Kicillof habló de elecciones históricas y decisivas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato de Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, afirmó que las elecciones del próximo 22 son "históricas y decisivas" y afirmó que es "con el pueblo y para el pueblo que se gana" un comicio, al abrir esta mañana en Berisso la caravana del peronismo que cerrará por la tarde el ministro de Economía y postulante presidencial Sergio Massa en La Matanza.



"¿Dónde iba a empezar esta caravana sino donde comenzó la conquista de derechos?. Estamos dando el empujón final que llevará a Sergio a la presidencia y a nosotros seguir trabajando para transformar la provincia y, particularmente, La Plata Berisso y Ensenada", dijo Kicillof, quien va por su reelección, ante la multitud presente en el denominado "Kilómetro cero" del peronismo.



"Queremos una región capital unida. Desde el kilómetro cero del peronismo iniciamos así una recorrida que recuerda a las grandes gestas", continuó Kicillof y pidió a los presentes salir "a militar, a militar y a militar".



"El pueblo está empezando a comprender todo lo que se juega en 15 días: la derecha está del otro lado, planificando destruir conquistas históricas del pueblo trabajador y los sectores medios, cambiar la matriz productiva de la Argentina y terminar con una construcción que es orgullo del país como lo es la industria nacional, la universidad, la ciencia, la tecnología", describió el economista.



Asimismo, criticó que los dirigentes de la oposición no valoren "la lucha por las Islas Malvinas y los derechos humanos", pero puso de relieve que hoy "es un día feliz, porque vamos a caminar y a dar la cara, porque no nos escondemos" y destacó: "Es con el pueblo y para el pueblo que se gana una elección".



En ese marco, sostuvo que "esta marcha, que empieza en el Km 0 del peronismo, comienza diciendo que fueron 30.000" y rechazó "el negacionismo a 40 años de democracia".



Luego, subrayó que el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal "persiguieron al movimiento sindical, para poder avanzar contra los ingresos y derechos del pueblo trabajador", destacó que "no contaron con la unidad de los trabajadores" e indicó: "El pueblo unido, jamás será vencido".



Así, reflexionó el gobernador que "esta marcha, esta caminata por las calles de la militancia, no debe parar hasta el 22 de octubre para todos los que entienden que están en juego derechos y conquistas".



A posteriori, expresó que algunos candidatos "creen que gritando en televisión, las familias serán convenidas de que se puede pagar la primaria, el jardín o la secundaria", pero remarcó que "están completamente equivocados porque la educación pública, gratuita y universal para el pueblo no se vende, se defiende".



"Creen que las dificultades será caldo de cultivo para regalar la salud pública a los que negocian con la enfermedad, los tratamientos y los medicamentos, pero la salud pública no se toca", enfatizó.



En igual tono, Kicillof agregó: "Creen que los trabajadores resignarán sus derechos. Puede faltar distribución y salario, pero con los derechos de los trabajadores no se tocan. Ningún trabajador puede pensar que sus problemas se van a solucionar entregando salario, aguinaldo, convenio y vacaciones".



Pidió "salir a explicar qué está en juego y en riesgo, por más malestar que haya" y apuntó que el peronismo no está dispuesto "a entregar la soberanía de las Malvinas" dado que "nadie que tenga amor a la camiseta, a la patria, puede pensar que estos candidatos pueden llegar a la presidencia para negociar la soberanía de Malvinas o discutir la memoria, la verdad y la justicia".



"Hubo mucha lucha. Fueron 30.000. No los olvidamos. Su lucha y memoria viven entre nosotros. Vamos a disputar el voto y lo vamos a hacer con amor y alegría, con comprensión", concluyó Kicillof.