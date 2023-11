El papa Francisco desmintió que su visita a Argentina dependa del resultado del balotaje

El papa Francisco desmintió que su visita a Argentina dependa de los resultados del balotaje. El argentino que hace diez años es jefe de la Iglesia Católica aclaró las versiones que circularon en las últimas horas.

Mucho se especuló con su llegada al país que lo vio nacer. Por cuestiones relacionadas a su deber papal, aún no visitó Argentina como jefe de la Iglesia Católica.

En la previa a las Elecciones Generales, Javier Milei lo había insultado fuertemente y tuvo que pedir disculpas. En este marco, Sergio Massa se distanció de su rival y aseguró: “Nos encantaría tenerlo en Argentina”.

Frente a esta situación, el diario La Croix de Francia afirmó que su llegada dependería de los resultados del balotaje de este 19 de noviembre.

Por ello, Francisco aclaró: “Mi visita a Argentina no depende del triunfo de ningún partido o derrota”. Y agregó: “Nada me condiciona para decidir. Me siento muy incómodo con los curas que pasean por los medios hablando en mi nombre”.