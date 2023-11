Habrá extraordinarias por las reformas del Estado

El presidente electo Javier Milei anunció anoche que tras asumir enviará al Congreso un paquete de reformas del Estado para empezar a atacar el problema inflacionario. En ese sentido, dijo que llamará a sesiones extraordinarias: “No podemos esperar hasta marzo a que vengan las ordinarias”.

“Más vale que los problemas del Banco Central los empecemos a resolver cuanto antes, y no solo eso, sino que además, empecemos a resolver la cuestión fiscal, para no solo frenar la emisión que genera déficit fiscal, sino también como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal”, agregó en una entrevista con Luis Majul en el canal +La Nación, en cuanto a sus primeras medidas a las que categorizó dentro de un “plan de shock”.

El economista ratificó así su propuesta de recortar las cuentas públicas y enfatizó: “El ajuste hay que hacerlo. El tema es si lo hacemos de manera desordenada, con cosas dantescas y que tardaremos mucho tiempo en salir. O hacer un ajuste en orden, con la macroeconomía en orden. Va a haber cosas negativas, pero de manera transitoria”.

El presidente electo pidió “responsabilidad fiscal” para “poner en orden las cuentas públicas, resolver el problema de las leliqcs, abrir el cepo y llegar a la paridad”.

“Vamos a poner de pata para arriba la organización económica”, desafió.

Sobre la situación de la obra pública, que en entrevistas anteriores indicó que se iba a cortar ni bien asuma, afirmó: “Lo que manda es la caja. Entre comer y pintar la casa, mientras no comamos, no pintamos la casa. No vamos a invertir. Vamos a cortar donde tenemos que cortar. Si no lo hacemos, el tamaño de la crisis será terrible”.

Subrayó que “nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano” y anticipó que la “única cartera” que tendrá presupuesto ilimitado es el ministerio de Capital Humano, a cargo de la futura ministra Sandra Petovello.

Tema Congreso

En cuanto a la designación del presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente señaló: “Vamos a buscar el mejor equilibrio político, para mejorar las leyes”.

La Presidencia de la Cámara de Diputados que actualmente ocupa la massista Cecilia Moreau deberá cambiar de manos el próximo 10 de diciembre, pero a esta hora sigue siendo uno de los casilleros vacíos y más tironeados.

Al igual que la presidencia provisional del Senado, otro de los lugares sin nombre, reviste importancia porque integra la línea de sucesión presidencial (Presidente, Vicepresidente, presidente provisional del Senado, presidente de Diputados y presidente de la Corte Suprema).

No está escrito en ningún lado, pero la costumbre de la política argentina dice que el jefe de Estado que llega al poder coloca a un dirigente de su confianza en ese lugar, dado que además de ser parte de la sucesión tiene un rol estratégico en la promoción y sanción de leyes.

Mauricio Macri quiere al diputado del PRO Cristian Ritondo en ese lugar, pero el cargo no está definido y el peronista aliado a Schiaretti Florencio Randazzo también tiene chances de quedárselo. Además sonó el nombre de Miguel Ángel Pichetto, mientras que el diputado electo de LLA Oscar Zago también se anotó para la competencia.

Esa discusión se tornará más áspera a medida que se acerque la fecha última de definición: la sesión preparatoria pautada para el jueves 7 de diciembre.