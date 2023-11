Orgullo nacional: la ensenadense Sabrina Ameghino consiguió la de bronce y es la máxima medallista panamericana del país

La palista Sabrina Ameghino , de 43 años, logró hoy la medalla de bronce en K4 500 junto a Candelaria Sequeira, Lucia Dalto Aziz y Martina Isequilla, y se convirtió en la máxima medallista panamericana de la historia del país, con un total de 10 preseas.

Tras la obtención de una nueva medalla, Sabrina expresó: "Quería que esté mí familia, pero no pudieron cruzar. Esto es del equipo, no es solo mío, también es de Magui (Garro) y Brenda (Rojas). Seguro son mis últimos Juegos. En la carrera me sentí increíble, nunca me sentí tan bien en un 500 metros, hicimos lo que planeamos por eso no vimos que Cuba venía cerca, nuestra medición era con otro equipo. Hicimos de punta a punta lo que planeamos y no la sufrimos, apretamos dónde había que apretar, sirvió la estrategia y alcanzó para el bronce".

Ameghino, la abanderada de la delegación argentina junto al rugbier Marcos Moneta en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se subió a un nuevo podio con sus compañeras Sequeira, Dalto Aziz e Isequilla, gracias a un tiempo de 1:36.79. La medalla de oro fue para México (1:34.73) y la plata para Canadá (1:35.91).

La nacida en Ensenada debutó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99. La palista hizo podio en Santo Domingo 2003 (bronce en K1 500 y K4 500), Guadalajara 2011 (plata en K2 500 y bronce en K1 200), Toronto 2015 (plata en K2 500 y bronce en K1 200 y K4 500), Lima 2019 (oro en K1 200 y bronce en K4 500) y ahora volvió a colgarse una presea en Santiago 2023.

El canotaje nacional sumó más medallas para la delegación argentina con las plateadas en K1 500m femenino (Brenda Rojas) y en K2 500m masculino (Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice). Brenda Rojas quedó a +0.76 de la ganadora de la medalla dorada, la canadiense Michelle Russell. Por su parte, Lo Moro y Vernice hicieron un tiempo de 1:31.25, +0.80 que la dupla de Canadá.