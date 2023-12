Juan Foyth fue operado con éxito y se recupera de la lesión en el hombro

El defensor argentino Juan Foyth, que milita en el Villarreal de España, fue intervenido quirúrgicamente este jueves por una lesión en el hombro. La intervención fue exitosa, aunque el jugador lamentó volver a pasar por una operación.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, no tuvo el año soñado en el "submarino amarillo", ya que pese a ostentar un buen nivel futbolístico, las lesiones no lo acompañaron y le privaron desempeñarse con regularidad.

"Después de ya casi un año sin poder competir como quisiera, después de pensar y hablar con la gente que me rodea, decidimos junto al club volver a operar el hombro", manifestó el defensor en su cuenta de Instagram.

Además, el ex Estudiantes de La Plata, agregó: "Me duele dejar a mis compañeros un tiempo, pero más me dolía sentir que no estaba a su altura para competir y ayudar al equipo. Hoy estoy tranquilo sabiendo que hice todo para estar bien pero muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Ya estoy pensando en la vuelta y apoyando a mi equipo desde donde pueda".

En la temporada 2023, Foyth disputó apenas 16 partidos con la camiseta de Villarreal entre La Liga, Copa del Rey y la Europa League, y anotó un gol, en la caída por 4-3 ante Barcelona en el Estadio de la Cerámica.

En cuanto a la Selección argentina, solo participó del amistoso con Curazao en marzo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para festejar el título en el Mundial de Qatar 2022. En el mismo fue suplente y luego ingresó en el arranque del complemento.