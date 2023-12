La atropellaron y sufrió múltiples fracturas: el drama de una joven de La Plata que denuncia "abandono de persona"

Una joven de 19 años fue atropellada este sábado en calle 11 y 34, cerca de las 16.15 horas. Según el testimonio de su mamá Ayelén a EL DIA, la misma iba en moto y estaba a tan solo tres cuadras de su casa cuando fue embestida por un automóvil marca Siena, que actuaba como Remis.

"Un vecino me avisa que la había atropellado un auto. Cuando ella estaba tirada esperando la ambulancia, el remisero ya había llamado al titular del auto, el cual llega la policía y la empieza a filmar tirada en el piso, con sangre y a los gritos", comenzó relatando.

A su vez, aquí radica uno de los principales inconvenientes. Una vez que llega la ambulancia, la víctima es trasladada al Hospital San Martín: "Recién a las 00:00 horas, me salen a dar el parte para que la vea. Tiene fractura de tibia de la pierna derecha, fractura del cúbito-radio de la muñeca del brazo derecho y húmero del brazo izquierdo. Me comentan que la iban a enyesar", señaló.

Siguiendo con el relato, Ayelén asegura que personal del SIE (Servicio Integral de Enfermería) y los bomberos, llevaron a la joven a su domicilio ya que no tenían camas ni insumos para la cirugía, ya que todas esas fracturas, requerían intervención inmediata: "Yo no firmé ningún acta y no me dieron su historia clínica. A partir de ahí empecé a recorrer el Hospital Rossi, Hospital de Gonnet, Hospital Gutiérrez y me dijeron que `como la tocó el San Martín, ellos no la tocan".

"Ella tiene Ioma, empecé a recorrer las clínicas pero ninguna me la acepta. Está sin calmantes. Ayer fui al Español en un entreturno con un médico y me contestó que `era para cirugía pero no podía atenderla y que el mejor analgésico era que se quede quieta´. Están haciendo abandono de persona en todas las clínicas de la Ciudad de La Plata. El único que se ofreció a operarla, me la opera por 200 dólares. ¿De dónde los saco? La tengo postrada en mi casa, no puede valerse por sí misma, está en un grito de dolor desesperante".