Parejas, en peligro: estar “quemado” puede provocar una separación

Burnout es un término anglosajón que deriva de la expresión “estar quemado” (de aquí nace la acepción “síndrome del quemado”) y se representa con síntomas de estrés, ansiedad, cansancio, desconcentración, desgaste mental o agotamiento laboral. Ahora, esta problemática mundial, podría afectar a los matrimonios y noviazgos.

En un reciente giro en la comprensión del burnout, se divulgaron estudios que muestran que este fenómeno, durante largo tiempo asociado exclusivamente con el estrés laboral, está emergiendo con fuerza en las relaciones de pareja. Esto transforma la percepción de este síndrome y sus implicancias en la vida moderna.

El burnout es muy frecuente en Argentina, donde se estima que el 94% de los trabajadores lo sufren. Este porcentaje es el más alto desde que se realiza la encuesta Burnout 2023, realizada por el portal Bumeran. Además, Argentina lidera esta tendencia a nivel regional, seguido por Chile (91%), Panamá (83%), Ecuador (79%) y Perú (78%).

Una preocupación local

Tras una consulta de este diario, se registraron varios casos de este estilo. Con respuestas de personas que pertenecen a distintos sectores sociales, se buscó identificar la problemática en la Región.

Javier, de 33 años, vive en Zona Norte y hace poco cortó con la novia porque no congeniaban. Hace dos años se habían mudado juntos y probaron suerte, hasta que dijeron basta. “Me venía sintiendo muy mal en el trabajo. No encontré contención con ella, y decidimos separarnos”, contó.

Lucía, una veinteañera que reside en el Centro, atravesó una situación similar. “Ambos no podíamos separar los problemas del trabajo y toda la tensión se representaba en discusiones cotidianas por cosas insignificantes. Terminamos bien con mi ex; incluso, seguimos hablando. Pero decidimos dejar de habitar el mismo departamento”, narró.

Fátima (40 años; Sicardi) acaba de cortar con su pareja después de 10 años de relación. “No convivíamos, pero pasábamos los ‘findes’ juntos o alguna escapada de vacaciones. Últimamente, él comenzó a sentirse más ansioso y nervioso, lo cual se volvió intolerable para mí porque no podía ayudarlo ni comprenderlo”, puntualizó.

Matías (19 años; Berisso) contó una experiencia particular. “Hace dos meses nos separamos con la que era mi amiga y el amor de mi vida. Ella tiene 24 años y trabaja en una empresa familiar. Semanas antes de la ruptura, ya casi no nos veíamos por su ocupación demandante, y el diálogo por WhatsApp era cortante. Fue ella la que me pidió un tiempo, y luego nos separamos”, confió.

Lo que hay detrás

En el estudio revelador, liderado por investigadores israelíes y publicado en Social Psychology Quarterly, se arrojó luz sobre cómo el burnout se está infiltrando en las relaciones personales. De hecho, la investigación, que involucró a parejas tanto en Israel como en Estados Unidos, utilizó un cuestionario específico para evaluar el burnout en el contexto de las relaciones de pareja.

Los resultados son reveladores: el agotamiento y el estrés que típicamente asociamos con el trabajo también se manifiestan al desconectar o separarse de la pareja. Así las cosas, este hallazgo sugiere que el burnout no es un fenómeno unidimensional, sino que puede afectar múltiples aspectos de las vidas.

Uno de los descubrimientos más alarmantes es que el burnout puede ser contagioso dentro de una relación. Si un miembro de la pareja experimenta burnout, ya sea por causas laborales o personales, la probabilidad de que su compañero/a también lo desarrolle aumenta significativamente. Esto resalta la naturaleza interconectada de las experiencias de estrés y bienestar.

La noción de burnout se ha expandido más allá de los confines del lugar de trabajo. Jennifer Moss, una reconocida experta en el tema, señala que el 85% de la fuerza laboral mundial siente que su bienestar ha disminuido, una tendencia exacerbada por la pandemia. Ahora, esta preocupación se extiende a cómo las relaciones más íntimas pueden estar siendo erosionadas por el mismo fenómeno.

El burnout tiene consecuencias significativas, que incluyen el desgaste emocional, insomnio, ansiedad, problemas intestinales, trastornos musculoesqueléticos, mayor consumo de sustancias y baja autoestima. Estos efectos, previamente vinculados al ambiente laboral, ahora se ven reflejados en el ámbito personal y afectivo.

Esta nueva comprensión del burnout plantea preguntas urgentes sobre cómo las estructuras sociales y modelos relacionales están contribuyendo a este fenómeno. La recesión sexual entre los jóvenes, señalada por observadores como Kate Julian, podría ser un síntoma de estos patrones problemáticos de interacción.

Este estudio no solo abre nuevas “vías de agua” en la comprensión del burnout sino que también nos insta a buscar enfoques más holísticos para abordar uno de los problemas más desafiantes de nuestro tiempo.

Según el Observatorio de Riesgos Psicosociales de la Unión General de Trabajadores (UGT), los riesgos psicosociales son aquellos que afectan a la salud mental y emocional de los trabajadores, así como a su rendimiento y satisfacción laboral. Algunos ejemplos de estos riesgos son el desgaste emocional, el insomnio, la ansiedad, los problemas intestinales, los musculoesqueléticos, el mayor consumo de alcohol u otras sustancias estupefacientes y la baja autoestima.

Estos riesgos pueden tener diversas causas, como el estrés laboral, la falta de autonomía, la inseguridad laboral, el acoso o la violencia en el trabajo, las exigencias excesivas o irrealistas del empleador o del puesto de trabajo, las condiciones ambientales inadecuadas o las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.

En el amor

El concepto de burnout, comúnmente asociado con el estrés y la falta de motivación en el entorno laboral, ha encontrado un nuevo terreno en las relaciones de pareja. Esta nueva forma de burnout, denominada “burnout amoroso”, está ganando reconocimiento como un problema significativo en las relaciones modernas.

Según expertos de Psicopartner, una plataforma especializada en psicología de pareja, el burnout amoroso surge en relaciones sometidas a un estrés prolongado, donde las emociones positivas se transforman en infelicidad debido a problemas continuos, peleas o falta de comunicación. Este fenómeno se ve agravado en parejas que deben equilibrar el cuidado de la familia, obligaciones laborales y tareas domésticas.

Eva Moreno, sexóloga y terapeuta de pareja, explica en una entrevista a RAC1 que el burnout en las parejas se manifiesta como un estado emocional negativo combinado con una falta de energía, creando un ambiente propicio para conflictos cada vez más difíciles de solucionar. La irritabilidad por pequeñas cosas puede acumularse, llevando a discusiones más significativas.

Los síntomas del burnout amoroso incluyen culpar constantemente a la pareja, falta de motivación, desconexión, problemas para dormir, frustración, aislamiento social, soledad, ansiedad, dolores físicos y cansancio extremo. Estos indicadores son cruciales para reconocer y abordar el problema antes de que empeore.

Los profesionales asocian la carencia de confianza en uno mismo como una causa principal de este fenómeno. La sensación de fracaso en la relación puede llevar a cuestionar la capacidad de amar y ser amado, generando desconfianza tanto en uno mismo como en la pareja.

Este fenómeno es reflejo de los cambios sociales en las visiones de vida y valores individuales. Según Psicopartner, factores como la falta de compromiso, la búsqueda constante de placer y la ausencia de esfuerzo son elementos que contribuyen al deterioro de las relaciones.

Para enfrentar el burnout amoroso, Moreno sugiere que el primer paso es reconocer y verbalizar las emociones negativas. Es crucial conectarse con las necesidades individuales y luego con las de la pareja, preferiblemente con el apoyo de terapia.

Psicopartner enfatiza la importancia de mantener la individualidad y el tiempo libre para actividades personales. Permitir que cada miembro de la pareja tenga su espacio para disfrutar de sus aficiones sin interrupciones no solo beneficia al individuo, sino también a la relación en su conjunto.

El burnout amoroso es un llamado de atención sobre la necesidad de cuidar no solo nuestra salud mental y física individual, sino también la de las relaciones. Reconocer los signos y buscar ayuda temprana puede ser clave para mantener relaciones saludables y gratificantes.

