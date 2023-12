Jorge Macri juró como jefe de Gobierno porteño y le reclamó a Milei por la coparticipación

El electo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , realizó la jura para asumir el cargo el próximo domingo y subrayó que "la gestión no vive de los éxitos del pasado". Además le hizo un fuerte reclamo a Javier Milei, que asumirá el próximo domingo como presidente, sobre la coparticipación.

El dirigente del PRO ya tiene listo su equipo de trabajo y en 72 horas iniciará el quinto mandato consecutivo del partido amarillo en la Capital Federal, luego de las gestiones de Mauricio Macri (2007-2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015-2023). "Es emocionante y una gran responsabilidad", señaló el ex intendente del partido bonaerense de Vicente López.

En su discurso, Jorge Macri subrayó: “Empieza una nueva etapa que nos obliga a superar todo lo hecho, a defender las transformaciones que hemos logrado e ir por más, a entender que la gestión no vive de los éxitos del pasado, que no necesariamente lo que fue una solución hace algunos años vuelve a serlo en el presente”. Y continuó: “Es un momento en que necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, porque gobernar es también encontrar equilibrio entre los conflictos de intereses. No hay forma de gobernar evitando el conflicto”.

Reclamo por la coparticipación

Además, expresó que reclamará a la Casa Rosada que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y devuelva los fondos de coparticipación que el presidente saliente, Alberto Fernández, le quitó a la Ciudad.

Entre los temas que planteó en la Legislatura y espera tratar mencionó el Código Urbanístico; “el cambio de concepto de reincidencia por reiterancia”; y la ventanilla única para la habilitación de actividades económicas.

"La gente está cansada de la política, pero los que tenemos que estar cansados somos nosotros de trabajar y mucho. Ése es nuestro compromiso como equipo para la Ciudad de Buenos Aires", agregó. Y finalizó: “Espero estar a la altura del desafío”.

Contra los piqueteros

Además, Macri se refirió a los piquetes y señaló que “la gente espera poder ejercer todas sus libertades”, más allá de que ratificó la defensa al derecho a la protesta.

“De estas garantías ya he estado hablando con el electo presidente, Javier Milei, y con (la futura ministra de Seguridad) Patricia Bullrich. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades”, remarcó el futuro jefe de Gobierno de la Ciudad.

Cabe destacar que en el recinto de la Legislatura Porteña también juró la futura vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Clara Muzzio.