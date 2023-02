En La Plata el tránsito es un caos y provoca accidentes todos los días

A nada de que una importante entidad dedicada a las cuestiones viales en la Ciudad saliera con duras reflexiones sobre la realidad que se vive en materia de tránsito, se produjo una infinidad de accidentes, que causó varios heridos, algunos graves.

En conclusión, la problemática continúa, se palpa todos los días y no encuentra solución ni freno.

Se trata de Pedro Perrota, titular de “Corazones Azules”, el que pidió medidas preventivas y el cumplimiento de las normas a la hora de la conducción.

Sabido es que los choques, en su inmensa mayoría, son provocados por factores humanos vinculados a los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y demás sustancias tóxicas, el paso de semáforos en rojo y otras infracciones, la ausencia de campañas de concientización, el tratamiento de normas específicas, de operativos y/o, multas, para Perrota son cuestiones que sí o sí deberían estar en la agenda pública.

Anteanoche, un motociclista sufrió politraumatismos producto de una colisión en la ruta 2, sentido a CABA.

Fue a la altura del kilómetro 45 y el afectado tuvo que ser trasladado al hospital de Melchor Romero.

En Centenario y 419 de Villa Elisa, un transeúnte de 42 años sufrió gravísimas heridas al ser atropellado por un Fiat 147, que conducía un joven de 21 años.

La víctima, poco después, tuvo que ser trasladada al hospital de Gonnet.

En 51 y 11 chocaron un Ford Ka gris y una moto Bajaj Rouser 200, negra.

El motociclista, de 23 años, sufrió fracturas expuestas en un brazo y un pie.

Lo trasladaron al hospital Rossi y la chica que lo acompañaba también sufrió lesiones.

Se supo que al volante del auto iba una joven de 23 años.

En Camino Centenario y 423, una moto colisionó con un automóvil, que según fuentes policiales era un Peugeot modelo 308.

Aún no se esclareció cómo se produjo el accidente y actualmente los peritos se encuentran en la trabajando en la mecánica del hecho.

Se supo que, producto del impacto, la mujer que conducía la moto quedó con lesiones y debió ser derivada por una ambulancia del SAME al hospital San Roque de Gonnet.

Por último, en 44 y 149 un Chery Tiggo colisionó contra una Keller 110cc., cuya conductora terminó en el San Martín con mucho dolor en su pierna izquierda.

En todos los casos, cabe destacar, tomó intervención la UFI N° 12 de La Plata, a cargo del doctor Fernando Padován, quien, en todos los casos, ya solicitó las diligencias de prueba a las comisarías de cada jurisdicción para resolver eventuales imputaciones.

EN CRISIS

“Lamentablemente, la capital bonaerense volvió a ser la capital de la inseguridad vial. Muchos son los motivos de esta situación: irresponsabilidad al transitar por las calles, falta de controles por parte de la Municipalidad, ausencia de campañas de Educación Vial, falta de medidas para prevenir siniestros viales, una alta población vehicular y falta de planificación vial, solo por enumerar algunas”, había expresado Pedro Perrota, titular de la ONG “Corazones Azules”.

Seguidamente, manifestó que “es preocupante que la infracción vial que más se multó durante el 2022, por parte de los inspectores de la Municipalidad de La Plata, fue el estacionamiento medido y no faltas más peligrosas como el no uso de casco en quienes circulan en motos, por ejemplo. ¿Este hecho refleja que la visión sobre la seguridad vial por parte del poder político de turno pasa por no salvar vidas?”.

Para el dirigente, “estacionar mal es una infracción, pero ¿no hay que poner el foco en otros tipos de infracciones que ponen en juego la vida de los platenses?”.

“El no usar el casco al momento de conducir una moto (las motos representan más del 50 % de las muertes viales en la Ciudad); o conducir utilizando el celular, o no utilizar el cinturón de seguridad; o pasar con la luz en rojo, son infracciones viales que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros”, detalló.

Según Perrota, “hay que cambiar las prioridades en la gestión, o sea preservar la vida en las calles de la ciudad”.

“La política tiene que entender que en La Plata la inseguridad vial es una de las causas que más vidas se lleva año a año. También lo tiene que comprender la sociedad”, indicó.

“Durante enero del 2023, fueron 11 las víctimas fatales de la inseguridad vial en la Ciudad (hubo otra en Berisso y dos en Pipinas). Es el año con más cantidad de fallecidos viales desde el 2016 a la fecha (año en que comenzamos nuestra labor)”, recordó.

“¿Ninguna de esas muertes se pudo evitar?. En 2022, fueron 57 las víctimas del tránsito, de las cuales en moto hubo 34; con autos 14; 6 peatones y 3 en bicicletas”, comentó.

Perrota indicó también que “es necesario que se designe a los inspectores municipales a controlar el tránsito en todo el distrito, realizando prevención y campañas de educación vial, y no focalizarlos en el estacionamiento medido”.