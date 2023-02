Alfa dejó la casa y no pudo llegar al estudio de Gran Hermano: cuál fue el motivo

Este domingo, Walter "Alfa", salió de la casa por el voto del público en una votación muy reñida con Romina, su principal competidora, quién se mostró muy feliz y se abrazó rápidamente a Julieta y a Daniela para festejar.

Agarró la valija y se fue. Pidió que "no canten" y además disparó contra la gente de la ex diputada: "Estos fueron los peronchos". "La batucada peronista", se le escuchó decir, al darse cuenta de los primeros gritos y fuegos artificiales provenientes del exterior. Si, así se dio su salida. Con varias cosas por decir y sobre todo, con una bronca lógica de abandonar el juego.

Pero mas allá de eso, hubo algo que no es habitual en las galas. Mientras se esperaba que Walter arribe al estudio, los minutos pasaban y ello finalmente no sucedía. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, no está nada claro.

Santiago del Moro, conductor del reality, se justificó: "Hay una manifestación afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio. Veremos mañana si lo podemos recibir. Son causas de fuerza mayor".

Lo cierto es que se trató de una manifestación de SATSAID, organización sindical nacional de Argentina que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los canales de televisión, en reclamo salarial.

Esta noche desde las 22.15 horas, estará hablando mano a mano con del Moro, y promete ser un debate más que interesante.