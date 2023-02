Piano Bar: “Hay un Charly para cada momento de nuestras vidas”

Tras un 2022 arrollador, que tuvo su coronación en noviembre con un Gran Rex sold out, la joven banda rosarina Piano Bar, una celebración de la vida y obra de Charly García, arranca este 2023 también arriba. Antes de iniciar una gira por España, Chile y Uruguay, dará el pistoletazo de salida mañana en el ND Teatro con un show de doble función, a las 21 y 23.

“Vamos a invitar a la gente a un recorrido por los 50 años de música de Charly. Sin recurrir a un orden cronológico para mantener los climas que queremos proponer para el show, viajaremos desde Sui a Serú, pasando por la Máquina y recorriendo su carrera solista. Habrá emoción y euforia, eso te lo aseguro”, cuenta, desde su Rosario natal, Tiago Galíndez, fan de García devenido en vocalista, pianista y guitarrista de una banda que siempre buscó celebrarlo.

“Piano Bar es una celebración, esa es la definición. Nosotros arriba del escenario, la gente cantando y acompañándonos. Todos celebrando la vida y música de García. Es una verdadera comunión”, dice.

La banda nació hace cuatro años tras el deseo de cinco músicos de larga trayectoria en el under rosarino (además de Galíndez, la conforman Sergio Álvarez, guitarras y coros; Pato Masini, teclados; Coco Utrera, bajo y coros; Cristian Papalardo, batería; y Sofi Gagglioli, coros), de tener un proyecto juntos. Buscando un punto en común, no tardaron en darse cuenta que “Charly fue el gran denominador, escultor de mucho de lo que nos dio forma como músicos y personas”. Y aunque en primera instancia se enfocaron en crear un solo show temático, la respuesta de la gente los llevó a seguir enriqueciendo aquella idea primitiva.

Así nació el grupo que lleva por nombre el tercer disco de estudio en solitario de Charly y que, editado en 1984, incluye “Demoliendo hoteles”, “Promesas sobre el bidet”, “Raros peinados nuevos”, “Cerca de la revolución” y el que da nombre a la placa, entre otros temas convertidos en clásicos del rock nacional, como la inoxidable “Canción para mi muerte” que apareció en el álbum como bonus track en la reedición de “Piano Bar” en 2004.

“Charly García pintó cada una de las etapas de los últimos 50 años de nuestro país”

Ese repertorio fue el que la emergente banda llevó a aquella primera presentación. “Después fuimos expandiendo el repertorio y alcance del proyecto, pero mantuvimos el nombre porque la identificación con Charly es inmediata”, admite.

“NOSOTROS NO IMITAMOS”

Para los fans de García, la esencia está aunque también hay un plus propio. “Este es un espectáculo construido desde el amor y el respeto a Charly, por eso vas a encontrar y escuchar las sonoridades, texturas y climas que amás, que están en tu ADN”, repasa Galíndez pero rápido aclara: “Nosotros no imitamos. Es imposible imitar a García, nunca se nos pasó por la cabeza. Somos músicos que amamos a Charly y lo cantamos”.

Los músicos han tenido, a lo largo de sus vidas, algún encuentro con el músico, sin embargo, no han tenido la suerte aún de recibir alguna devolución de su parte. “Si algún día le llega la noticia esperamos que la reciba con el amor que nosotros le estamos enviando. Si le da por tirar todo por la ventana, también (risas), porque somos incondicionales”, bromea el cantante cuyo idilio con Charly viene de larga data..

“Cuando tenía 10 años y comenzaba a tocar la guitarra mi amigo Federico Doino me prestó el cassette ‘Antología’ de Sui Generis y me atrapó para siempre. Fui a buscar a ese Charly, pero me encontré con otro muy distinto. Eran los primeros años 90. Hay muchas vidas de Charly y en todas me veo hechizado por su magia”, admite Tiago que no duda en calificar a su ídolo como “el artista argentino por excelencia”.

¿Y con cuál de esas vidas de Charly se siente más identificado? Desafiado por la pregunta, contesta: “Hay un Charly para cada momento de nuestras vidas. Él pintó cada una de las etapas de los últimos 50 años de nuestro país. Yo viví de cerca al Charly que empezaba su última gran búsqueda artística con su paradigma del ‘Constant Concept’ y el ‘Say no more’. Fue ahí donde mucha gente le perdió el rastro, o donde sus excesos llegaban más a las noticias que su música, pero yo respeto y banco ese dejarse llevar por su pulsión creadora. Nosotros, cada uno en sus proyectos personales, escribimos canciones y lo que García hizo y hace nos sigue marcando la cancha”.

Las entradas para el show de Piano Bar en la sala porteña ubicada en Paraguay 918 están disponibles a través de la plataforma Plateanet.