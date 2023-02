Tuvo que pedir permiso y terminó siendo el héroe

La Copa Argentina está llena de episodios como el vivido el miércoles en cancha de Defensa, donde Excursionistas dio la nota eliminando a Gimnasia echando por tierra las tres categorías de diferencia entre el Lobo y el equipo del Bajo Belgrano.

Sin embargo, más allá de lo que suceda en los 90 minutos reglamentarios, las historias de vida detrás de cada uno de los protagonistas, sobre todo de los representantes del Ascenso argentino, siempre dejan mucha tela para cortar. Y uno que se destacó frente al Tripero para ser la gran figura del cruce fue el golero de Excursio Nahuel Cajal, quien en 2016 se despidió tristemente de River tras ocho años en el club de Núñez, pero con la certeza de que la vida lo recompensaría.

En aquel momento, manifestaba: “Solo tengo palabras de agradecimiento de mí para con todos ustedes. Me han formado con honores y siempre creyendo en la superación. River fue mi padrino”, indicaba antes de su premonición: “Lo mejor siempre está por venir, solo hay que estar preparado”.

Lo cierto es que luego de mucho luchar, finalmente tuvo su día más feliz dentro de una cancha. De hecho, tras el encuentro con el cual los suyos avanzaron a 16avos de final, lo dejó en claro: “Es la alegría más grande que me dio el fútbol...hasta ahora”, remarcó.

PEDIR PERMISO PARA JUGAR, EL LADO B DE LA COPA

Al igual que sucede con muchos de los protagonistas, Cajal vive de un primer trabajo, por lo que el fútbol representa una pasión rentada. El golero es Analista en Sistemas y en el fragor de la clasificación de los suyos remarcó que tuvo que pedir permiso en el trabajo poder decir presente el miércoles en el Tomaghello.

“Sí, tuve que pedir que me cambiaran la hora”, manifestó a la señal ESPN. “Saben que esa es mi pasión, que dedico gran parte de mi vida y me apoyan. Me apoyan en todo”, continuó la gran figura de la serie ante el Lobo. “Tuve la suerte de estar a unas 15 cuadras del club. Así que no es nada. Trabajo con software en la oficina y vivo la vida”, concluyó sonriente el inesperado héroe, quien al igual que lo hiciera Sebastián Malnero con la misma camiseta diez años atrás, le dio una tremenda alegría al Bajo Belgrano.