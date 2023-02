“No es una decisión azarosa”: habló la fiscal Ramírez sobre la clausura en la Bombonera

Mientras Boca juega de local con Central Córdoba, habló la fiscal Celsa Ramírez respecto a la clausura de una de las tribunas de la Bombonera. Aseguró que, pese a las acusaciones de hinchas y dirigentes, no fue una “decisión azarosa”.

En las últimas horas, el estadio xeneize tuvo que prescindir de la Tribuna Superior Sur tras la decisión de la encargada del área de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires.

“No es una decisión azarosa. Se tomó en base a informes técnicos que no doy yo, sino que los analizan los expertos”, comentó.

Durante la tarde del sábado, desde la Unidad de Eventos Masivos se inhabilitó el ingreso a la bandeja superior, luego de que se conociera un video de la estructura moviéndose y se confirmara que “se superó el aforo permitido” en el mismo partido, ante Atlético Tucumán.

“Se le pidió al Juzgado que se ordene una pericia y se dio intervención a dos peritos, un arquitecto y un ingeniero, para que analicen los estados de estructuras”, detalló. “Esto se determinó a través del cuerpo de investigaciones judiciales que estuvo en todos los partidos. Ustedes han visto los videos donde los hinchas no podían acceder a las tribunas porque no había forma. También un hincha se tiró de una tribuna y siguió en un alambre de púas”, continuó.

De esta manera, explicó que hasta que no se haga una pericia y puedan disponer de informes técnicos, no se podrá utilizar dicha tribuna. Uno de los enojos de la hinchada xeneize es la cercanía con la que se le comunicó al Club que no podrían disponer del aforo: “Fue escaso el tiempo, llegamos a hacer todo el pedido el día viernes y el Juzgado a última hora se expidió”.

“Los técnicos fueron contundentes en que no se podía asegurar la seguridad de las personas. Ni los que se ubican en esa tribuna ni los que están en la de abajo”, cerró Ramírez.