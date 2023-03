La inclusión de eSports en los Juegos Olímpicos viene con polémica

Los Juegos Olímpicos anunciaron una nueva edición de la Olympic eSports Series, una competencia paralela a los JJOO, exclusivamente sobre videojuegos, y aunque la noticia generó expectativa también motivó críticas de quienes consideran que los juegos elegidos no son los más populares.

Los aficionados a los eSports valoran que un peso pesado de los deportes como el Comité Olímpico apueste por los deportes electrónicos. Pero muchos se mostraron sorprendidos e incluso descontentos por los juegos que se decidieron incluir, que no son los más exitosos de las competencias internacionales.

Por otra parte, la Olympic eSports Series incluye eSports bastante curiosos, como uno que salió hace pocas semanas y otro que todavía está en desarrollo.

La anunciada recientemente será la segunda edición de los Olympic eSports Series; la primera se realizó en 2021.

Esta segunda edición se va a disputar del 22 al 25 de junio de manera presencial en Singapur.

Nueve videojuegos serán incluidos, aunque solo seis tendrán clasificatorias abiertas, por lo que se espera que el resto sean solo de exhibición.

Los títulos de los elegidos son Gran Turismo 7, Just Dance 2023, WBSC eBASEBALL: POWER PROS, Chess, Zwift, Virtual Regatta, Tic Tac Bow y Virtual Taekwondo.

Entre los aficionados a los eSports muchos esperaban títulos con más peso y popularidad en el mundo de los eSports como League of Legends, Counter Strike, Dota 2, Street Fighters o incluso Clash Royale.

Con todo el COI eligió representaciones virtuales de algunos deportes que ya forman parte de los Juegos Olímpicos.

Al mismo tiempo, se explicó, cada uno de los juegos elegidos están asociados a las federaciones de cada deporte.

Lo cierto es que si en un videojuego equipos o jugadores pueden enfrentarse en igualdad de condiciones se considera eSports.

Y aunque los que presentó el COI no son los más populares, es verdad que se trata de los que tienen alguna relación con deportes consagrados, y otros muy populares, como el Call of Duty, no tienen que ver con disciplinas tradicionales.

Los títulos elegidos son los que tienen una estrecha relación con la federación del deporte, aunque a los especialistas les llama la atención la ausencia de algún juego de fútbol como el FIFA.

El anuncio despertó entonces una polémica en la que muchos integrantes de la comunidad plantean si no se trata de una inclusión forzada, antes que de un avance.

En ese marco, se plantea que desde hace años diferentes organismos buscan que los eSports formen parte del evento, aunque los campeonatos crecieron tanto que hoy ya los eSports no necesitan ser parte de los JJOO para ganar notoriedad.

Algunos opinan que es el propio COI el que hoy los necesita, aunque el formato propuesto no sería el más apropiado.

Con todo, muchos opinan que no deja de ser un paso adelante en la exposición que pueden ganar los videojuegos competitivos.