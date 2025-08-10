Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |Entre el 8 y 14

La Selección Argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre

Una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, el equipo Albiceleste continuará su preparación para el Mundial 2026

La Selección Argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre
10 de Agosto de 2025 | 09:57

Escuchar esta nota

La Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos a principios de octubre y enfrentará a México, rival con el que no juega desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas el 9 de septiembre.

En este marco, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, la Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 8 y 14 de octubre donde enfrentará a su par de México en el Soldier Field de Chicago, lugar donde la ´Albiceleste´ disputó un amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024.

Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los de Scaloni ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes hace algunas semanas y donde se jugará la final de la Copa del Mundo en 2026. 

Si bien aún restan saber detalles (entre ellos la lista de convocados), lo cierto es que la Scaloneta nos regalará una última presentación antes de que termine el año.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple

Ultima detalles para su visita a Paraguay

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei
Últimas noticias de Deportes

La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
La Ciudad
Mirá GRATIS el listado de Empleos en La Plata: si buscas trabajo, no te pierdas estas oportunidades
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
Policiales
A un año del trágico choque en 7 y 49
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Espectáculos
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Política y Economía
El Gobierno provocó sus propias derrotas
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei
Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla