Otra vez las malas lenguas vuelven a hablar de Nicole Neumann, a quien refieren como la villana número uno del mundo de la televisión. En medio de fuertes rumores de mala onda y reclamos con la producción de “Los 8 escalones”, por llevar a su archienemiga Pampita a su lugar de trabajo, ahora fantasmas del pasado volvieron a acechar a la blonda y hablan de cómo llegó a sacarle el pan de la mesa a Luli Fernández.

En “Socios del espectáculo”, un movilero le consultó a Neumann: “Se dijo en un momento que vos no querías que Luli Fernández sea tu reemplazo. Eso fue lo que escuché”. Y la modelo respondió: “Ya lo dijeron en su momento pero nada de eso es real”.

En el estudio del Trece, Fernández la cruzó y contó su propia campana: “La realidad es que a mí me lo contaron desde la producción, no es que lo inventé. De hecho, la frase fue: ‘No me sientes a esta pendeja en mi silla’”.

Así, para Luli, la ecuación es simple: “La realidad es que si todos dicen lo mismo, en un punto algo te tiene que resonar y te tenés que preguntar: ‘¿Será que yo no tengo esa percepción de mí misma?’. Sino es como que no se hace cargo de nada. A mí me empezaron a llamar cuando Nicole se tomaba vacaciones y según los chicos mismos de producción, no estaban avisados (de que ella se iba). Algunos sí pero no todos. Pasaban estos imprevistos y yo empecé a ir más asiduamente (a Los 8 escalones). Yo igual cuando ya hay un tema de trabajo digo que eso está mal”.