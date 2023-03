“La ballena”: el regreso con gloria de Brendan Fraser

“Esto está, ciertamente, muy lejos de todo lo que he hecho. Sé que va a dejar una impresión duradera”. Así se refirió Brendan Fraser a “La ballena”, la película dirigida por Darren Aronofsky que podría darle su primer Oscar y que, desde el jueves, se puede ver en las salas locales.

El actor, con este proyecto, comenzó a vivir un renacimiento, no sólo en lo personal sino en lo profesional, dos aspectos que, inevitablemente, fueron de la mano para él.

Es que Fraser, entre los noventa y principios de los dos mil, era una de las grandes estrellas del cine comercial gracias a títulos como “George of the Jungle” o “The Mummy”. Luego, por diferentes razones, el actor estadounidense desapareció de las grandes producciones, en gran parte, debido a los cambios en su aspecto físico. Aunque luego se conocería que, detrás de todos esos kilos de más que fue ganando, se escondía una profunda depresión por un abuso sexual sufrido en un set de filmación.

En “La ballena”, una adaptación de una obra teatral de Samuel D. Hunter, Fraser interpreta a Charlie, un profesor de inglés obeso que busca reconectar con su hija adolescente.

Durante una rueda de prensa en el festival de Venecia, en donde la película fue estrenada el año pasado, Aronofsky dijo que había considerado todo tipo de actores y cada una de las estrellas del celuloide para este papel, pero que ninguno lo había convencido.

“Hace un par de años, vi un trailer de una película brasileña, una de bajo presupuesto, y vi a Brendan y ahí se me encendió la lamparita”, contó el director cómo Fraser llegó a su proyecto.

Tras la proyección en el festival italiano, Fraser comenzaría a vivir su renacimiento: tras la proyección, el público se puso de pie para ovacionar al actor que, entre lágrimas de emoción, recibió el reconocimiento.

Desde entonces, Fraser ha sido nominado y ganado los premios Critics’ Choice Movie Award y el del Sindicato de Actores por su actuación en esta película que, el domingo 12 de marzo, podría darle su primer Oscar, en tanto aspira al lauro en la categoría de mejor actuación protagónica.

Tras ganar el Critics’ Choice, Fraser conmovió con su discurso. “Esta película trata sobre el amor, sobre la redención. Trata de encontrar la luz en un lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajado con un conjunto que es increíble”, comenzó revelando.

Luego, se refirió a los momentos más difíciles de su vida y lo angustiado que se sentía, y de cómo Aronofsky lo salvó: “Estaba perdido en el desierto. Probablemente. debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar”.

Con la mirada puesta en las cámaras, el reconocido actor le habló a su público: “Si tú, un tipo como Charlie, a quien interpreto en esta película, de alguna manera luchas contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para poner de pie e ir hacia la luz. Pasarán cosas buenas”.

“Abordamos esta obra como si fuera la primera y última vez que tendríamos la oportunidad de hacer este tipo de trabajo. Creo que puede ayudar a hacer mucho bien. Es un acto de fe”, cerró.

“La ballena”, que se puede ver en Cinema Paradiso, relata la historia de Charly, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su computadora, mientras la muerte asoma en el horizonte al olor de sus venas obstruidas y su debilitado corazón.

Sin embargo, Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink), de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre.

De este modo, la casa en la que viven enclaustrados, se convierte en el escenario de un emocionante duelo dramático con la niña en un intento de hallar la salvación.

SUS INICIOS

Fraser nació en Indianápolis, Estados Unidos, en 1968, aunque la familia se mudó a diferentes ciudades durante su infancia. En uno de esos traslados, el actor entró en contacto con el teatro en Londres. Ya en Seattle, estudió drama en Cornish College of Arts.

En 1991 debutó en la gran pantalla en la película “Dogfight”, protagonizada por Lily Taylor y River Phoenix y en la que interpretaba a un marinero. “Me dieron un traje de marinero, junto a otros chicos, e hicimos una escena de pelea con algunos marines”, dijo al respecto a GQ en 2018. “Conseguí mi tarjeta del Sindicato de Actores y 50 dólares extra por el ajuste de la escena de acción, porque me tiraron contra una máquina de pinball. Creo que me lastimé una costilla, pero dije: ¡No pasa nada! Lo aguantaré. Puedo hacerlo otra vez. Si quieres, la romperé. ¿Quieres que lo haga otra vez?”.

Después llegaron otros títulos como “Encino Man”, “Younger and Younger” o “The Passion of Darkly Noon”, entre otros. En 1997, protagonizó una de sus cintas más conocidas “George of the Jungle”; en 1998 cambió de registro y recibió buenas críticas por su trabajo en el drama “Gods and Monsters”. En 1999, Frase protagoniza la primera de las películas de la franquicia “The Mummy”.

En aquel momento, era habitual ver la cara de Fraser en los carteles de los cines: “Bedazzled”, en 2000; “The Mummy Returns”, en 2001; “Looney Tunes: Back in Action”, en 2003; “Crash”, en 2004; “The Last Time”, en 2006, y “Journey to the Center of the Earth”, en 2008, entre otras. Pero el peso de interpretar sus propias escenas de acción comenzó a pasarle factura. “Para cuando hice la tercera película de ‘The Mummy’ en China, me unían con cinta adhesiva y hielo”, dijo a GQ. “Me construía un exoesqueleto cada día”.

Finalmente, el actor tuvo que pasar por el quirófano para reparar el daño: una laminectomía, que tuvo que repetir, un reemplazo parcial de rodilla, una operación de espalda y una reparación de las cuerdas vocales, según publicó la revista. En 2007, además, él y su entonces mujer, Afton Smith, con quien tuvo tres hijos, anunciaron su separación.

En aquella entrevista, Fraser reveló un episodio de acoso que había sufrido en 2003. De acuerdo con su relato, después de una comida de la Asociación de la Prensa Extranjera, el actor se cruzó con el entonces presidente de la institución, Philip Berk, y este agarró una de sus nalgas y tocó su perineo con un dedo. “Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar”, contó.

“La ballena”, de Darren Aronofsky se puede ver en la sala de Cinema Paradiso

Después de aquello, dijo, cayó en una depresión. Sentía que se merecía lo que le había pasado, se culpaba y estaba destrozado. Esa experiencia, aseguró al medio, hizo que se aislara, que se recluyera.

Con los años, Fraser se deslizó hacia la televisión y proyectos más independientes. En 2016 formó parte del reparto de la tercera temporada de la serie “The Affair” y en 2018 compartió cartel con Donald Sutherland y Hilary Swank en la serie “Trust” y en 2021 participó en “No Sudden Move”, de Steven Soderbergh.

Así, “La ballena”, parece haberse convertido en su regreso con gloria porque irse, de lo que se dice irse, nunca se fue.

“Nunca me fui tan lejos. No es tan fácil librarse de mí”, dijo, entre risas, el año pasado.

Brendan Fraser levantando el Premio SAG