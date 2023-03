Alfa, ¿el “Gran Pez”?: Pergolini confirmó sus dichos

Sin dudas Alfa es el gran protagonista de la edición en desarrollo de “Gran Hermano”. Aunque quedó fuera de la competencia hace semanas, el participante sigue generando interés al punto que, desde su salida, el reality comenzó a perder rating y, en un intento por recuperarlo, la producción lo convocó para que entre a la casa con una misión que angustió a algunos “hermanitos” pero que no defraudó.

Gracias al reingreso de Alfa, el reality volvió a superar los dos dígitos de audiencia y tuvo un promedio de 24 puntos. Así, el canal de las pelotitas reconfirmó que Walter Santiago, de 61 años, es su gran gallina de huevos de oro.

Dentro de la casa, Alfa se hizo conocido por sus increíbles anécdotas, en las que solía contar sobre sus amistades y vínculos con personalidades famosas, desde políticos, hasta artistas y deportistas. Y aunque algunos han salido a negar sus dichos (Moria fue una, y el presidente Alberto Fernández fue otro), en la mayoría de los casos, los involucrados, han salido a respaldarlos.

Desde Georgina Barbarossa hasta Soledad Aquino, varias figuras han confirmado que lo que contaba Alfa en la casa era verdad. Y hasta los propios hermanitos, como Nacho, han reconocido su capacidad para “no pisarse” en sus relatos, todos llenos de detalles muy difíciles de inventar.

Ahora, luego de decir en una nota que llegó a vender tiempos compartidos con Mario Pergolini, sorprendentemente, el conductor y locutor, admitió que, aunque no lo recuerda a Alfa, efectivamente trabajó de eso en el pasado.

“Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada”, había dicho Alfa. Y Mario, ayer, admitió: “Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa... Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido. No estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”.

En la pleícula “El Gran Pez”, de Tim Burton, un hijo, tras la muerte de su padre, descubre que los relatos que le contaba de chico, y que él creía que por su fantasía eran mentiras, tenían su cuota de verdad. ¿Será Alfa el “Gran Pez”?