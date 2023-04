Aníbal Fernández, en contra de los cacheos en los colectivos

Los cacheos en colectivos de La Matanza que ordenó el gobierno de Axel Kicillof generó un nuevo cortocircuito entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la Nación. Ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a cuestionar la medida y se manifestó en “desacuerdo” con esos operativos.

“No me satisface, pero es una tarea que tiene que desempeñar la Provincia”, consideró el ministro en declaraciones periodísticas.

“Yo no hago calificaciones de eso, tenemos nuestras fuerzas trabajando en la misma zona, con una forma de trabajar, y no me parece que yo tenga que estar dando una suerte de lección a los otros. Trabajarán como ellos creen que lo tienen que hacer”.

Además, Fernández aclaró que no aplicaría esta medida como parte de las tareas que realizan las fuerzas federales que están bajo su comando.

“Nosotros en toda esta zona, con la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, estamos subiendo a los colectivos y pidiendo documentos, pero no haciendo ese cacheos”.