La necesidad de diagramar una campaña eficaz para la vacunación antigripal

El alerta formulado por fuentes médicas acerca de que se teme que se presente en 2023 otro año de récord en casos de gripe en nuestro país, seguido por la recomendación a personas que integran los grupos de riesgo para que no pasen por alto la pertinente vacunación, constituye una advertencia que la sociedad no puede desoír y que, al mismo tiempo, debiera inducir a las autoridades sanitarias a extremar esfuerzos para que no se demore la aplicación de la vacuna antigripal hacia todas las personas que están necesitadas de recibirla.

Tal como se informó en ediciones anteriores, con cerca de 1.300.000 casos, Argentina registró durante 2022 un año record en infecciones por gripe debido a una altísima circulación viral. Esta se debió a que el virus causante de la enfermedad tuvo un comportamiento inusual en su estacionalidad, extendiendo su incidencia hasta entrado el verano.

Con este antecedente y en la antesala de una nueva época fría -que suele traer consigo un incremento significativo de las infecciones del tracto respiratorio- especialistas en medicina respiratoria no descartan la posibilidad de que este año la incidencia de casos de gripe pueda ser igualmente excepcional.

Es así que la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria (SAMER) hizo público un comunicado en el que advierte sobre los riesgo que implica la gripe para las personas de mayor vulnerabilidad e instó a no descuidar la vacunación.

Desde esa entidad se advirtió que “la gripe puede incrementar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o neumonía hasta ocho veces más, y un infarto de miocardio hasta diez”, para reiterar luego que “la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la gripe o influenza y sus complicaciones potencialmente graves”.

Se agregó que las vacunas provocan que una persona desarrolle inmunidad y produzca defensas contra el virus de manera segura y eficaz, sin el riesgo de transitar la enfermedad.

Por todo ello, debe insistirse una vez más en la necesidad de que las exhortaciones formuladas desde el área de Salud -destinadas a que la población cumpla con vacunarse- encuentren su correlato en la plena y no discontinua disponibilidad de vacunas en farmacias y centros de salud.

En los últimos años no dejó de ser habitual que aparezcan estas inexplicables contradicciones por parte de las autoridades sanitarias que, por un lado, impulsan y promueven campañas preventivas que resultan imprescindibles y trascendentes, y por el otro, privan a las farmacias y a la población de las dosis que hacen falta.

A veces, también, surgen confusiones en torno a las fechas reales en que las vacunas están disponibles y esos factores, sumados, hacen que mucha gente mayor desista de acudir a los centros de vacunación, hasta no tener certeza de que finalmente podrán ser vacunados.

La experiencia acumulada -que, inexplicablemente, no deja de ser abundante en materia de demoras u otros trastornos en los programas de vacunación- aconseja a las autoridades a que se intensifiquen todos los esfuerzos destinados a garantizar la suficiente disposición de vacunas antigripales, especialmente cuando se inician y promueven campañas de estas características.