Kicillof presionó con un decreto y prepara un acto para Cristina

Alberto Fernández jugó a las escondidas con el kirchnerismo. Horas antes de que grabara el video con el anuncio de que no competirá por la reelección, había compartido en Ensenada un acto con Axel Kicillof. Hermético, no le transmitió ni siquiera un mínimo indicio de lo que terminaría comunicando. Acaso como para reservarse el factor sorpresa de una decisión que, si bien esperada y anhelada por el universo K, no dejó de tener un fuerte impacto político.

La tensión entre el Presidente y el kirchnerismo estaba llegando a un punto extremo. El pesado silencio de Cristina Kirchner no suponía una actitud ambigua: por el contrario, de manera dialéctica o a través de diversas acciones, su tropa venía presionando fuerte para que Alberto F. desistiera de su aventura reeleccionista.

En el Instituto Patria se sacaban cuentas lapidarias sobre la suerte que podría correr el Frente de Todos con el Presidente de candidato. La mayoría de las encuestas no sólo muestran un piso histórico de aprobación de la gestión: también exhiben que Alberto es uno de los nombres del oficialismo que peor miden para la contienda que se avecina.

El sondeo que difundió en las últimas horas Poliarquía, muestra que la desaprobación presidencial llegó al 71 por ciento. Alberto Fernández también tuvo una nueva caída en su imagen positiva, al ubicarse solo en el 18 por ciento. “Nunca la gestión presidencial obtuvo un rechazo superior en los últimos 17 años”, redondeó la encuestadora.

Circuitos, otra firma que suele realizar sondeos en la Provincia, alertó respecto de una situación parecida: Alberto F. registraba un 7 por ciento de intención de voto en territorio bonaerense, justamente donde anida el poder territorial del kirchnerismo.

En ese contexto, Kicillof fue uno de los actores centrales de aquella embestida alimentada por Cristina para que el Presidente depusiera las armas. Lo venía contando este diario desde hace varios días: el Gobernador, al amenazar con desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales, había puesto a Alberto F. en una posición por demás incómoda, de cara a tener que transitar su suerte sin el decisivo respaldo del peronismo de la Provincia.

El sábado pasado, el mandatario provincial firmó un decreto que rompió con la tradición política. Dictó un decreto para convocar a elecciones Primarias pero gambeteó el llamado a las generales de octubre. Así, se guardó una carta en la manga y dejó abierta la posibilidad de un adelantamiento de los comicios en el principal distrito del país para desvincularlos de los nacionales.

Ese movimiento acaso terminó siendo un elemento más que pesó en la decisión comunicada por el Presidente en su video. Fue, además, la traducción más gráfica del vacío kirchnerista al intento reeleccionista alimentado apenas por el pequeño círculo cercano al Presidente.

Ahora se abren otros interrogantes respecto del devenir del oficialismo. Por eso existe una fuerte expectativa respecto de la posibilidad de que Cristina Kirchner encabece un acto el próximo jueves en el Teatro Argentino. En ese ámbito cultural, por ejemplo, lanzó su candidatura presidencial en 2007. La especulación es que podría realizar algún anuncio respecto de su futuro político.

La cita sería convocada para recordar los 20 años del triunfo electoral de Néstor Kirchner en 2003. Acaso, junto a Kicillof, la vicepresidenta brinde algunas pistas respecto del armado electoral del Frente de Todos.

La llegada de Cristina a La Plata se produciría en plena marcha del “operativo clamor” que empuja el kirchnerismo en busca de que la vicepresidenta vuelva a ser candidata.

En la Gobernación insisten en que Cristina “es la mejor candidata” y se suman al coro de dirigentes que pujan para que la vice encabece la oferta electoral del Frente de Todos.

La salida de escena de Alberto Fernández, al menos en lo que tiene que ver con su rol como candidato, alimenta el clamor para intentar convencer a la accionista mayoritaria del oficialismo de que compita.

De ahí que su posible presencia la semana que viene en el Teatro Argentino despierte tan fuerte expectativa.