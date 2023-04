¿Qué dijo Russo tras su expulsión ante Boca?

El entrenador de Rosario Central Miguel Russo, quien fue expulsado por el árbitro Ariel Penel en el partido que el conjunto “Canalla” empató con Boca, dijo ayer que no se queja de eso “porque cuando uno quiere un equipo competitivo tiene que estar preparado para todo”.

Russo le protestó al árbitro porque no le permitió hacer dos cambios en una ventana y Penel lo expulsó. El técnico ingresó al campo de juego y generó un incidente por el cual el partido estuvo detenido casi tres minutos.

“Tenemos que estar preparados para todo eso, yo no me quejo pero no me olvido que el otro día nos empataron en Tucumán sobre la hora”, señaló Russo en declaraciones a ESPN.

Más tranquilo que en el final del partido que el “Xeneize” empató con un gol agónico, en el último minuto de los 10 que adicionó el árbitro en un segundo tiempo en el cual se jugó muy poco tiempo neto, Russo dijo que “hicimos los dos cambios juntos y yo no busco nada fuera del reglamento, ni siquiera en el penal, que si no fue penal era córner y el árbitro dio un pique”.

“Nosotros siempre hablamos con los jugadores y les decimos que si tienen una molestia durante el juego lo digan porque confiamos en la gente que está en el banco. Y cuando dispongo los dos cambios, el árbitro autoriza solo uno”, agregó.

Consultado sobre los diez minutos adicionados, Russo sostuvo que “tampoco me quejo de eso porque tenemos que acostumbrarnos y estar preparados. No dije nada del penal (que el VAR demostró que no fue) ni de los otros fallos porque es una decisión del árbitro, que toma en ese momento, y la respeto”.