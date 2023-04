Interna: el kirchnerismo amaga con un “tapado”

La posibilidad que el oficialismo busque apaciguar las fuertes disputas internas con una PASO presidencial entre dos candidatos fuerza a Cristina Kirchner a buscar un representante para su espacio ante la aparente decisión de no “jugar” en estos comicios por sentirse “proscripta” pero, ante todo, por los límites que le impone una crisis económica y social de la que no puede despegarse.

Es por eso que en las últimas horas se conoció la intención de la Vicepresidenta de promover a “un tapado” que compita en las elecciones primarias sin el lastre de estar emparentado con la primera línea de funcionarios de la que, considera, una fallida gestión de Alberto Fernández.

El nombre que trascendió es el del presidente de YPF, Pablo González, un dirigente desconocido para el gran público pero que, en verdad, no representa a un “outsider” de la política ya que anteriormente se había desempeñado como vicegobernador de Alicia Kirchner, en Santa Cruz. Durante la gestión de Cambiemos, de hecho, solía pasear por el Patio de las Palmeras en la antesala de las audiencias que mantenía con el exministro Rogelio Frigerio (Interior).

Vinculado al kirchnerismo

Hoy al frente de la compañía de mayoría estatal, se trata de un funcionario de origen santacruceño y vinculado al kirchnerismo “de paladar negro”, esto es, un incondicional de la ex presidenta.

Desde el Instituto Patria, no obstante, no han aportado ninguna definición al respecto y deslizan que habrá que esperar para conocer la próxima “jugada” de la exmandataria.

Lo que expresan estas versiones es, en verdad, la inquietud de Cristina ante el escenario electoral que se avecina con una inflación en alza y un malestar social cada vez más visible. Si bien había sacado a “caminar” al ministro Wado de Pedro (Interior) por diferentes distritos, este no logra despegar en las encuestas y tampoco contaría con un apoyo total en La Cámpora, la agrupación de dónde surgió a la vida política, ni de otros sectores del peronismo, como los gobernadores o los intendentes del Conurbano.

En la agrupación liderada por Máximo Kirchner asomaron grietas internas por no haber acuerdo en la estrategia a seguir en caso que Cristina confirme su paso al costado y, de este modo, sus principales dirigentes se vean impedidos de ser traccionados por la figura de la expresidenta en la boleta del FdT.

El otro funcionario que el kirchnerismo promovía como virtual representante en la grilla presidencial es Sergio Massa más allá de ser la cara visible de la negociación del Gobierno con el FMI, la misma que por ejemplo el lunes a la noche La Cámpora salió a cuestionar con un posteo en las redes sociales. Contradicciones al margen, hay una alianza interesada entre ambos sectores que les sirve como escudo ante el persistente desmembramiento que sufre la propia coalición oficial desde la derrota en las legislativas de 2021.

Atado al rumbo económico

Pero la suerte electoral del ministro de Economía está atada indefectiblemente a su gestión y la misma viene sufriendo varios reveses: la disparada inflacionaria –en marzo el IPC se acercaría al 7% según las proyecciones de las consultoras privadas- y la caída en las reservas internacionales vienen sembrando zozobra y preanunciando nubarrones en la economía para los próximos meses. Incluso en el entorno del líder del Frente Renovador le recomiendan no postularse para no hacerse cargo del “zafarrancho” que ha caracterizado la gestión del FdT y, de este modo, resguardarse para otros tiempos mejores. Es por eso que la eventual postulación del ex intendente de Tigre ha perdido fuerza y, por ahora, nada hace prever que logre retomar impulso.

De hecho, un sector que acompañaba al tigrense como la CGT poco a poco, y conforme al deterioro en el costo de vida de los últimos meses, ha virado su apoyo al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Hoy la mesa chica “ampliada” de la central obrera volverá a reunirse en la sede de UPCN para consensuar una respuesta “institucional” al desborde inflacionario en curso.

La ex presidenta, con todo, no parece tener intención de dar un respaldo al exgobernador bonaerense tal como hizo, tenuemente, en 2015.

Si bien el kirchnerismo ofrece un panorama incierto en la definición de un postulante propio a nivel nacional, arroja algunas certezas en la discusión política de la coalición oficialista. Continúa con el operativo desgaste hacia la figura de Alberto Fernández para que éste desiste de cualquier intento reeleccionista y, por otro lado, refuerza su estructura en la Provincia con la intención de retener para sí el principal distrito del país. Allí talla fuerte la posibilidad que Axel Kicillof vaya por la reelección. “Es el que más mide”, se sinceró un intendente peronista del Conurbano que, como tantos otros, no tiene buen vínculo con la Gobernación pero reconoce que el economista es el dirigente que cosecha mayor intención de voto de los incondicionales de Cristina en su principal bastión electoral.