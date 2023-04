Rossi: “La candidatura del Presidente no sintetiza al FdT”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reconoce, en una entrevista con este diario, que el Gobierno convive con un escenario de alta inflación y pobreza pero también con buenos números de empleo. Las dudas por las candidaturas en el oficialismo.

-¿Cómo interpela al Gobierno el aumento de la pobreza al 39,2%?

-Nos interpela como todos los asuntos negativos que da la economía y los sociales, muchísimo más. Cuando se visualizaba la inflación del segundo semestre de 2022 podíamos deducir que la pobreza iba a subir. No nos gusta, nos duele y nos llama a redoblar los esfuerzos. No trato de justificarme sino de contextualizar lo que ha pasado en Argentina. Si en Estados Unidos convergen tres crisis -pandemia, guerra y la caída de los bancos de Silicon Valley-, en nuestro país impactan los dos primeros factores más la sequía y el FMI.

-¿Coincide que hay cada vez más gente caída del sistema como el caso de la familia de la beba fallecida a metros de la Casa Rosada?

-Cuando hay pobreza e indigencia, se generan este tipo de situaciones. También es cierto que los indicadores de crecimiento económico y del empleo son muy altos. Las dos realidades conviven.

-Pero también hay una generalización, como dijo Cristina, de trabajadores pobres.

-La generación de puestos de trabajo es importante pero también es cierto que a veces no tienen ni la formalidad, ni la retribución que quisiéramos.

-¿Qué medidas adoptó el Gobierno para enfrentar este problema?

-El ministro de Economía ha lanzado una batería de medidas que busca generar un camino descendente de la inflación: disponer los bonos en dólares de 113 organismos nacionales para poder intervenir en el contado con liqui de manera tal que la brecha con el dólar oficial no sea tan alta y evite traccionar la inflación. Hasta mediados de enero los números del IPC eran similares a los de noviembre y diciembre pero después empiezan a subir cuando el mercado toma nota del efecto de la sequía -estiman una pérdida de US$20 mil millones en exportaciones- y crecen las expectativas de devaluación. Por eso el Gobierno trata de no devaluar y usar las herramientas que dispone para mejorar la macroeconomía.

“No pasamos de una inflación de 0 a 100 sino del 54 al 100. No me justifico sino puntualizo”

-¿Desdoblamiento cambiario?

No lo veo así. Generamos medidas no sólo para la soja sino para la totalidad del agro, que tendrán como incentivo que se liquide cuanto antes una cosecha que viene complicada por la sequía. Cuando uno habla de proteger las reservas piensa en el poder adquisitivo del salario y en la generación de empleo.

-¿Cómo podrá un oficialismo envuelto en las internas entre Alberto y Cristina acordar las candidaturas presidenciales?

-Tenemos un mecanismo que son las PASO, así que la dinámica interna va ir generando cómo se configura el escenario electoral. Si no se encuentra una fórmula de síntesis que exprese a la mayoría seguramente habrá dos candidatos. Lo que no creo que haya que forzar sobre quien no sintetiza.

-¿El Presidente no sintetiza?

-No, está claro que hay una cantidad de dirigentes que está en desacuerdo con su candidatura. Apoyamos al Presidente pero habrá que ver cuál es la evolución del escenario electoral.

-¿Las internas del Gobierno han paralizado la gestión?

-Hace casi dos meses que estoy en el cargo y no sentí en ningún momento que la gestión esté paralizada. Es época de coaliciones y éstas se conforman entre los que piensan parecido y no tanto. Si uno mira desde afuera se observan disputas políticas hacia el interior de las dos grandes coaliciones. En la nuestra se nota más porque somos oficialismo pero no lo dramatizo. Es la primera vez que al PJ le toca gobernar con esta arquitectura.

-En 1973 Cámpora asume con un frente (FREJULI).

Estaba Perón atrás y fue una experiencia muy corta. El escenario de coalición vino para quedarse: en febrero construimos una buena reunión en la mesa política del FdT que definió como síntesis el valor de la unidad, de las PASO, el reconocimiento de la gestión y de lo que falta y contra la proscripción de Cristina y desde ahí nos tenemos que parar. Se podrá decir que luego de la reunión cada uno volvió a su lugar pero confío en la inteligencia de nuestros dirigentes.

-¿Complica al oficialismo hacer campaña con más inflación y pobreza que la que dejó Macri?

No pasamos de una inflación de 0 a 100 sino del 54 al 100. No me justifico sino puntualizo: la pandemia género inflación en todo el mundo: países que tenían 2% o 3% multiplicaron por 3 ese indicador. En Argentina aumentaron los alimentos fundamentalmente y tuvimos que emitir para dar asistencia porque no tenemos acceso al crédito por el préstamo del FMI que contrajo el macrismo. Los problemas que tiene la Argentina no fueron generados por este Gobierno.

-¿Tampoco los favorece que Macri no sea como candidato?

-Nunca pensé que vaya a postularse como tampoco pienso que haya desaparecido de la vida política de JxC.

-En campaña Macri también enfrentaba una alta inflación y quiso validar la obra pública ¿Ocurrirá lo mismo con el FdT?

Hay aspectos reivindicables de nuestra gestión. En los aspectos económicos que más impactan en la vida cotidiana hay a favor y otros que nos faltan. Hay que hablar con sinceridad.

-¿Le avisó a Cristina que iba a asumir como jefe de gabinete?

Después del ofrecimiento del Presidente, fui a hablar con ella porque no tenía que enterarse por los diarios. Tengo una buena relación, de diálogo fluido.

¿Será candidata a presidenta?

Tanto de Alberto como de Cristina trato de comprenderlos y no interpretarlos. Entonces mi respuesta es lo que dijo, que no va a ser candidata.