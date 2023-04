El clásico rosarino, picante y accidentado: empate y agresiones al ex Lobo, Broun

"SENTÍ QUE ME CAYÓ UNA BOMBA EN EL PECHO, ME EXPLOTA Y ME LASTIMA EL OJO. QUEDÉ ATURDIDO" 💣❌



Jorge Broun relató el momento en que recibió la agresión antes del comienzo del partido entre Newell's y Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3PNEmDWlrg