Anestesiólogos esperan una oferta escrita de IOMA

Anestesiólogos platenses que llevan a cabo una protesta por tiempo indeterminado que posterga las operaciones y prácticas para afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) esperan una propuesta de mejoras de honorarios en forma escrita por parte de las principales autoridades de la obra social.

Según se pudo saber, el Instituto convocó a los profesionales pero la reunión no se llevó a cabo. “Las palabras no escritas no tienen sustento por todo lo que ha ocurrido”, indicaron anestesiólogos consultados.

El conflicto genera complicaciones en clínicas privadas.