Escritores de Hollywood en huelga y el miedo a la Inteligencia Artificial

Pasaron 16 años desde la última huelga de escritores en Hollywood. En esa época, no existían plataformas de streaming masivas como en la actualidad, como HBO, Disney, Netflix o Amazon Prime Video.

Writers Guild of America (WGA) frenaron sus actividades el pasado 1 de mayo y continúan con reclamos a la industria hollywoodense. Las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) fracasaron en su última reunión el 20 de marzo, por lo que se tomó esta medida de fuerza.

Si bien los reclamos apuntan a mejoras y compensaciones salariales, hay una cuestión que les preocupa: la Inteligencia Artificial. Es el tema del momento en los últimos días, más aún después de observar en internet la masividad y efectividad que demostró creando imágenes que parecen reales o hasta guiones.

Sus reclamos se enfocan en obtener el aumento en la compensación mínima en cada área de escritores, aumento en contribuciones para los planes de pensión y asistencia sanitaria y protección para los escritores.

Sin embargo, también abarca a la Inteligencia Artificial. Así, desde la WGA se reclamó que este sistema “no pueda escribir o reescribir material literario”, así como que “no se pueda usar como material de origen” y “el material cubierto por MBA no se pueda usar para entrenar a la IA” pero fue rechazado por la otra parte.

Adam Conover trabaja para Netflix, forma parte de WGA West, del comité de negociación y tiene en su historial la creación de, entre otras, The G Word. Respecto al tema candente de la semana, que se llevó a las calles por medio de protestas, destacó que esta herramienta que luchan por resistir será “una moda pasajera que va a desaparecer en un año y medio”.

“En cuanto a las empresas que usan IA para romper la huelga, me gustaría que lo intenten. No va a funcionar. No es más fácil reemplazarnos con IA que encontrar a alguien que escriba guiones y eso no es posible para ellos porque es una profesión extremadamente calificada”, aseguró.

La directora gerente de IA Now Institute, espacio donde se estudia el impacto social e industrial, Sarah Myers West, aseguró que los escritores son los particularmente afectados ante este avance.

Vale recordar que, para el 2007, la huelga de escritores mantuvo en pausa las grabaciones de varios éxitos del momento como How I Met Your Mother, Grey 's Anatomy y 24, por mencionar algunos. En esta nueva etapa, se desconoce hasta cuándo se extenderá la manifestación, afectando a Cobra Kai y Saturday Night Live.

Brittani Nichols, escritora y productora, afirmó que los estudios y grandes medios de comunicación no tendrán problemas en reemplazarlos: “No me sorprendería si la explotan (La IA) porque no les importamos. No les importa el arte. Todo lo que les importa son ellos mismos y sus resultados, y están dispuestos a tirar a los trabajadores debajo del autobús”.

En otro punto, Tyler Hisel, guionista, no consideró la Inteligencia Artificial como una amenaza inmediata pero sí llamó a atender el futuro. “Con el crecimiento exponencial que estamos viendo, no está fuera del alcance de la posibilidad de que esto pueda generar un guión en un par de años, y la pregunta será ‘¿necesitas contratar a un escritor según su cotización? hacer ese primer borrador, o les das el borrador de ChatGPT y les dices que lo limpien?’. Con suerte, eso no se convertirá en una realidad, pero es mejor controlarlo ahora que arrepentirse dentro de unos años”, cerró.