Lucas Benvenuto dejó un mensaje en redes sociales tras la denuncia contra Jey Mammón: "Nada ni nadie..."

Lucas Benvenuto, el joven que acusó a Jey Mammón de abuso sexual cuando él era adolescente, reapareció en redes sociales con una foto de pequeño y con una frase contundente: "Nada ni nada va a volver a alterar tu paz".

El mensaje rápidamente conmovió a sus seguidores y a quienes vienen siguiendo el día a día de esta historia.

“Quiero que sepas que sigo luchando por vos, así sea en silencio... Acá estoy, ¡Acá estamos! No lo olvides”, describió en el pie de la imagen.

”Lucas, toda la fuerza y energía buena. Nunca se que decir en estos casos, para mí no hay palabras”, "Ese niño es mucho más fuerte de lo que muchos piensan y hoy lo abrazo“; "Prohibido olvidar”; ”Qué ganas de abrazar a ese nene y no soltarlo más para que no le pase nada malo”; “Sos todo lo que esta bien, Lucas”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el bailarín, que aún espera que su causa avance.