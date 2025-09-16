Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En un partidazo, la Reserva de Gimnasia empató 2 a 2 ante el líder Rosario Central

En un partidazo, la Reserva de Gimnasia empató 2 a 2 ante el líder Rosario Central

prensa Gimnasia

16 de Septiembre de 2025 | 18:41

Escuchar esta nota

La Reserva albiazul empató 2 a 2 ante Rosario Central, que llegó a Estancia Chica como puntero del Grupo B. El Lobo perdía, lo dio vuelta con tantos de Jorge De Asís y Santiago Villarreal, pero el Canalla llegó al empate por intermedio de un penal.

El Lobo dejó una buena imagen y estuvo cerca de la victoria pero con la igualdad alcanzó los 16 puntos y se encuentra entre los ocho mejores de la zona aunque en plena pelea por terminar en la zona de clasificación a los playoffs.

El Lobo comenzó abajo en el marcador por un gol de Tomás Salteño pero logró recuperarse gracias a los goles de Jorge de Asís (buen cabezazo en la primera parte) y Santiago Villarreal en el inicio del segundo tiempo. El equipo de Zaniratto hizo méritos para conseguir la ventaja pero la visita hizo lo propio y, sobre el final igualó el partido con un tanto de Luca Raffin de penal.

El equipo de Fernando Zaniratto inicio el juego con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelosmino; Santiago Villarreal, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Brian Croce; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís.

Fútbol Infantil

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

