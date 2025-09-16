Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica

16 de Septiembre de 2025 | 12:49

Escuchar esta nota

LEl tránsito en La Plata estuvo al filo de arrojar otra jornada negra. Afortunadamente, no hubo que lamentar un final trágico, pero no por eso la intersección de 1 y 68, en cercanías del Hospital San Martín, fue menos dramática. A raíz de un choque entre dos automóviles, se vio en la calle a niños y adultos con golpes considerables y asistidos por personal médico, lo que redundó en un momento de susto y extrema preocupación por la salud de los menores. 

Si bien las circunstancias del hecho es todavía materia de investigación, lo cierto es que el impacto, ocurrido poco antes de mediodía, fue "bastante fuerte", según testigos. Lo más preocupante del accidente es que hubo niños involucrados, al menos tres, quienes a raíz del susto se pusieron a llorar y a gritar. 

Debido a la magnitud del choque los vehículos sufrieron importantes daños de carrocería y quedaron atravesados en la calzada. Pero, como se dijo, lo que generó alarma fue ver a los chiquitos llorando y gritando. Por ese motivo la gente que pasaba por el lugar no dudó en brindar ayuda y en tratar de llevar calma a los nenes a la espera de una ambulancia. En ese sentido se destacó que el servicio médico llegó con suma rapidez. 

Una joven le conto a este medio que "salía del trabajo y vi cómo impactaron los dos autos". "En el hecho estuvieron involucrados tres menores y ayudamos a los niños sobre todo, y ver que no haya nadie grave". "Por suerte está todo bien", dijo la mujer. 

"Se escucharon los llantos de los nenes que estaban asustados", recordó sobre lo ocurrido unos pocos minutos antes. "Tratamos de calmarlos hasta que venga la ambulancia. En 5 minutos la ambulancia ya estaba acá, fue bastante rápida la atención", afirmó. 

