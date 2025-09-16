“Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata

Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata
El trágico choque en Melchor Romero en el que murieron dos músicos de La Plata dejó un único sobreviviente que hoy pelea junto a las familias de sus amigos para pedir justicia, a cuatro meses del mortal embiste.
Las víctimas fatales fueron Franco Giampieri y Jeremías Martínez. Los acompaña Esteban Acosta que, tras el choque, resultó con graves heridas el pasado 18 de mayo en 161 y 520 alrededor de las 22.30 hs.
“Van a cumplirse cuatro meses del choque y los culpables están prófugos”, comenzó el único sobreviviente. “Estamos en contacto con las familias de mis amigos asesinados para dar con el homicida”, indicó respecto al sospechoso de ser el autor del embiste, que carga con un pedido de captura.
Este viernes 19 de septiembre a las 8 hs se movilizarán hacia la UFI nº12, donde avanza la causa. “Intentaron embarrar la causa de todas formas, se presentaron en fiscalía a declarar que los culpables no eran ellos sino un menor que manejaba la camioneta. Y se filtraron mensajes de la madre del culpable amenazando a los medios para no divulgar su imagen”, agregó.
Las víctimas del siniestro fueron atropellados por una Ford Ranger en la avenida 520, en la intersección con calle 161 y fallecieron en el acto, mientras que una tercera persona que iba con ellos, luchó por su vida en el Hospital Dr. Alejandro Korn.
Axel Geremías Martínez (31) y Franco Giampieri (33) eran dos músicos reconocidos de la localidad de Melchor Romero. Tenían todo listo para presentar un nuevo tema con su banda de rock, pero se encontraron con la tragedia. El dramático hecho ocurrió cuando terminaron de practicar con la banda “Rojo Alvino” y se fueron juntos a la parada de colectivo.
