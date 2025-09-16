Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Luego de varias semanas de investigación del brutal asalto ocurrido a principios de este mes en una casa de Barrio Hipódromo, cayó uno de los presuntos ladrones. Se trata de un hombre de 40 años, acusado de integrar la banda que asaltó y golpeó al matrimonio de jubilados, padres de un ex presidente de Gimnasia.

El violento episodio tuvo lugar en la madrugada del pasado lunes 1 de septiembre, en una vivienda ubicada en calle 38 entre 120 y 121. Las víctimas, un matrimonio de 93 y 90 años -padres de Walter Gisande, ex presidente del club Gimnasia-, fueron sorprendidas por al menos cuatro delincuentes que irrumpieron en su hogar. Los asaltantes ingresaron trepando un paredón bajo la modalidad conocida como "hombre araña" alrededor de las 3:45 de la madrugada.

Una vez dentro, la banda sometió a la pareja a una pesadilla de más de una hora, con golpes, amenazas y un trato "inhumano que rozó la tortura". El hombre, de 93 años, fue golpeado con "saña" y sufrió violencia física y psicológica, mientras que su esposa fue amordazada y atada en el baño. Los delincuentes exigían dinero y objetos de valor, repitiendo frases intimidantes como: "Dennos todo o va a ser peor".

Los ladrones lograron llevarse una caja fuerte, descrita por testigos como "del tamaño de un freezer o una heladera", que contenía dinero, alhajas y documentación. Además, sustrajeron una pistola calibre 22 y el automóvil de las víctimas, un Toyota Etios blanco, en el que cargaron el pesado botín y huyeron. Antes de escapar, arrancaron el DVR de las cámaras de seguridad para borrar cualquier rastro.

La investigación, a cargo de oficiales de la Comisaría 2ª y de la UFI N°11 del fiscal Álvaro Garganta, permitió dar con parte de lo robado días después del asalto. La caja fuerte fue encontrada vacía en un descampado de 87 entre 2 y 3 en Barrio Jardín, junto con documentación de las víctimas. El automóvil Toyota Etios apareció abandonado en la zona de 11 bis y 84 bis, aunque inicialmente se lo buscaba intensamente.

El seguimiento de cámaras de vigilancia fue clave para identificar a los sospechosos, los cuales fueron vinculados a una camioneta Ford Ranger verde, con patente CCS-253. Con esta pista, los investigadores llegaron a una vivienda en calle 80 entre 1 y 2, donde reconocieron a uno de los delincuentes por la misma vestimenta utilizada durante el robo.

Con la orden judicial correspondiente, se allanó el domicilio el 16 de septiembre de 2025 y se procedió a la detención del implicado de 40 años. Durante el operativo, se incautaron diversas pruebas que lo vinculan al hecho, incluyendo armas de fuego, balas, joyeros, un DNI de una de las víctimas, herramientas, ropa utilizada en el asalto, un teléfono celular y la camioneta Ford Ranger empleada en la fuga.

El detenido fue imputado por robo en vivienda, lesiones y amenazas, y será indagado en las próximas horas. La conmoción y el temor persisten en el barrio, y la investigación continúa para dar con el resto de la banda que participó en el violento asalto. Se especula que la banda podría haber contado con un segundo auto de apoyo y que el golpe fue planificado, con información previa sobre la casa y sus ocupantes.