Los robarruedas atacan de nuevo, ahora en La Loma

16 de Septiembre de 2025 | 19:39

Vecinos de La Loma se encuentran agobiados por los constantes robos de ruedas en el barrio. Ya no importa la hora, el lugar o el paso de transeúntes, los maleantes no ceden a los ataques delictivos.

Este lunes alrededor de las 19 hs, la cuadra de 28 entre 33 y 34 fue el centro del delito contra los autos estacionados. “Los vecinos están atentos”, indicaron a Diario EL DIA sobre cómo lidian con estos hechos.

Una cámara de seguridad de la cuadra captó el robo de este lunes. Según se puede ver, un vehículo estaciona detrás de otros dos y dos personas descienden observando a su alrededor.

Al ver a dos chicos circulando en bicicleta, vuelven a subir al auto y, cuando pasan, se bajan y van agachados sobre el costado de los vehículos. En cuestión de segundos, se hacen de varias ruedas y escapan en sentido a boulevard 82.

 

