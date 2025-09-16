Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

El Mundo

Asesinato de Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte

Asesinato de Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte
16 de Septiembre de 2025 | 17:45

Escuchar esta nota

Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos, indicó este martes un fiscal de Utah. El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah, informaron DW y la cadena ABC News.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos. Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

El líder conservador recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después. La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus. Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.

Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Crimen de Kirk: rastros complican al sospechoso

VIDEO. Momento estremecedor: conmovedor adiós de la viuda a Kirk

VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
Últimas noticias de El Mundo

"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza

Venezuela, en la mira: EE UU “bajó” otra lancha narco

China y EE UU llegan a un acuerdo sobre Tiktok

Crimen de Kirk: rastros complican al sospechoso
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Deportes
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Policiales
VIDEO. Los robarruedas atacan de nuevo, ahora en La Loma
Filicidio en Mar del Plata: condenaron a una mujer por el asesinato de su hija discapacitada
Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla