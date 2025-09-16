“La atajaron los estudiantes”: se cayó una ventana en un colegio de La Plata

Momentos dramáticos se vivieron en la escuela secundaria nº 11 de Tolosa, ubicada en 15 y 522, cuando se cayó una ventana en medio de un aula. Este hecho, repetido, fue descrito con indignación al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

“La atajaron los estudiantes. Esta vez no lamentamos heridos pero, ¿hasta cuándo?”, comenzó el descargo de la comunidad educativa sobre la institución.

En la misma línea, comentaron que “profes y estudiantes compartimos baños, la biblioteca sigue clausurada porque se cae el cielo raso”.

Y no fue todo, para concluir, explicaron: “Con cada lluvia se sigue inundando y haciendo corto los únicos tres enchufes que andan, las ventanas no cierran y sus bisagras son diminutas para lo pesada que son”.