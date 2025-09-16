Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

Policiales

Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata

Ocurrió esta tarde en 7 y 529

Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata
16 de Septiembre de 2025 | 20:59

Escuchar esta nota

El delincuente involucrado en el asalto que tuvo un desenlace a tiros esta tarde en La Plata falleció esta noche. Como se había anticipado en EL DIA, tras perpetrar el robo a punta de pistola en una farmacia ubicada en avenida 7 y 529, había sido detenido tras un enfrentamientos con intercambio de disparos con la policía.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, y permanecía internado en el Hospital Rossi de La Plata. El joven había sido trasladado de urgencia por personal del SAME luego de resultar herido en el enfrentamiento armado. 

El ladrón, al salir de la farmacia ubicada en 7 y 529, resistió el accionar policial a los tiros y continuó con su escape en una bicicleta rodado 29 color negra. Luego del trayecto de unas cinco cuadras, Delgado Montero fue cercado por otro móvil con efectivos de la Policía en el cruce de las calles 3 y 531.  

LEA TAMBIÉN

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

En esos instantes, los frentistas de la zona quedaron paralizados al escuchar una feroz ráfaga de tiros entre el delincuente y los uniformados. A través de las imágenes, el sujeto habría intentado abrir por la fuerza el portón de una vivienda y terminó herido de al menos un disparo.

Tras reducir al ladrón, los agentes secuestraron en el lugar una pistola calibre .380, municiones, dinero en efectivo, medicamentos, una bicicleta, un morral y una gorra. El hecho, caratulado como "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones", se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nº 2 de La Plata.

En esa línea, la fiscal Betina Lacki investigará el accionar de los efectivos para determinar si procedieron en legítima defnesa o si hubo un exceso. En esa línea, analizará las comunicaciones entre los efectivos, las cámaras de seguridad y el informe de los peritos. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
Últimas noticias de Policiales

“Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata

VIDEO. Los robarruedas atacan de nuevo, ahora en La Loma

Filicidio en Mar del Plata: condenaron a una mujer por el asesinato de su hija discapacitada

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
La Ciudad
"Paro y movilización": las actividades en la UNLP afectadas por la tercera Marcha Federal Universitaria
Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El Súper Cartonazo, que ahora regala un auto, quedó vacante y suma un pozo de $3.000.000
Deportes
Racing, con gol de Maravilla Martínez, le ganó 1 a 0 a Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
San Lorenzo declaró la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente: cuándo habría elecciones
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Espectáculos
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich, condenado por abuso sexual: “Es verdad”
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
“Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla