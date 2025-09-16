Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata
Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich, condenado por abuso sexual: “Es verdad”
Ganancia en bonos, acciones y cómo cerró el dólar tras los anuncios de Milei
“Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
"Paro y movilización": las actividades en la UNLP afectadas por la tercera Marcha Federal Universitaria
El Senado debatirá el jueves el veto de Javier Milei al reparto automático de los ATN
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Universidades y discapacidad: lo que anunció Milei, ¿es lo mismo que figura en el proyecto de presupuesto?
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Asesinato de Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
"Pelotuda" y "golpista": Mariana Brey y Nancy Pazos explotaron al aire y se dijeron de todo
“La atajaron los estudiantes”: se cayó una ventana en un colegio de La Plata
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió esta tarde en 7 y 529
Escuchar esta nota
El delincuente involucrado en el asalto que tuvo un desenlace a tiros esta tarde en La Plata falleció esta noche. Como se había anticipado en EL DIA, tras perpetrar el robo a punta de pistola en una farmacia ubicada en avenida 7 y 529, había sido detenido tras un enfrentamientos con intercambio de disparos con la policía.
El fallecido fue identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, y permanecía internado en el Hospital Rossi de La Plata. El joven había sido trasladado de urgencia por personal del SAME luego de resultar herido en el enfrentamiento armado.
El ladrón, al salir de la farmacia ubicada en 7 y 529, resistió el accionar policial a los tiros y continuó con su escape en una bicicleta rodado 29 color negra. Luego del trayecto de unas cinco cuadras, Delgado Montero fue cercado por otro móvil con efectivos de la Policía en el cruce de las calles 3 y 531.
LEA TAMBIÉN
Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
En esos instantes, los frentistas de la zona quedaron paralizados al escuchar una feroz ráfaga de tiros entre el delincuente y los uniformados. A través de las imágenes, el sujeto habría intentado abrir por la fuerza el portón de una vivienda y terminó herido de al menos un disparo.
Tras reducir al ladrón, los agentes secuestraron en el lugar una pistola calibre .380, municiones, dinero en efectivo, medicamentos, una bicicleta, un morral y una gorra. El hecho, caratulado como "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones", se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nº 2 de La Plata.
En esa línea, la fiscal Betina Lacki investigará el accionar de los efectivos para determinar si procedieron en legítima defnesa o si hubo un exceso. En esa línea, analizará las comunicaciones entre los efectivos, las cámaras de seguridad y el informe de los peritos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí