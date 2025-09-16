Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata

El delincuente involucrado en el asalto que tuvo un desenlace a tiros esta tarde en La Plata falleció esta noche. Como se había anticipado en EL DIA, tras perpetrar el robo a punta de pistola en una farmacia ubicada en avenida 7 y 529, había sido detenido tras un enfrentamientos con intercambio de disparos con la policía.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, y permanecía internado en el Hospital Rossi de La Plata. El joven había sido trasladado de urgencia por personal del SAME luego de resultar herido en el enfrentamiento armado.

El ladrón, al salir de la farmacia ubicada en 7 y 529, resistió el accionar policial a los tiros y continuó con su escape en una bicicleta rodado 29 color negra. Luego del trayecto de unas cinco cuadras, Delgado Montero fue cercado por otro móvil con efectivos de la Policía en el cruce de las calles 3 y 531.

En esos instantes, los frentistas de la zona quedaron paralizados al escuchar una feroz ráfaga de tiros entre el delincuente y los uniformados. A través de las imágenes, el sujeto habría intentado abrir por la fuerza el portón de una vivienda y terminó herido de al menos un disparo.

Tras reducir al ladrón, los agentes secuestraron en el lugar una pistola calibre .380, municiones, dinero en efectivo, medicamentos, una bicicleta, un morral y una gorra. El hecho, caratulado como "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones", se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nº 2 de La Plata.

En esa línea, la fiscal Betina Lacki investigará el accionar de los efectivos para determinar si procedieron en legítima defnesa o si hubo un exceso. En esa línea, analizará las comunicaciones entre los efectivos, las cámaras de seguridad y el informe de los peritos.