Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

Política y Economía

El Senado debatirá el jueves el veto de Javier Milei al reparto automático de los ATN

El Senado debatirá el jueves el veto de Javier Milei al reparto automático de los ATN
16 de Septiembre de 2025 | 20:42

Escuchar esta nota

El Senado de la Nación sesionará este jueves para tratar el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La convocatoria fue definida en la reunión de Labor Parlamentaria y representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y los gobernadores, que impulsaron la norma con amplio respaldo en ambas Cámaras.

La ley vetada había sido aprobada semanas atrás y fijaba que los ATN se giraran de manera diaria y automática, equiparando su distribución al régimen de coparticipación federal. El Gobierno nacional objetó esa medida al considerar que limita su capacidad de manejo financiero, lo que motivó la decisión de Milei de enviar el veto al Senado.

Para que el Congreso deje sin efecto la decisión presidencial se requiere una mayoría especial: dos tercios de los votos. Si esa cifra se alcanza en la Cámara alta, el proyecto volverá a Diputados para completar el trámite legislativo. En caso contrario, el veto quedará firme y la administración central mantendrá la potestad de decidir discrecionalmente el destino de esos fondos.

La discusión llega en un contexto de alta tensión con los gobernadores, quienes ven en los ATN una herramienta clave para sostener el financiamiento de programas sociales y obras en sus distritos. Desde el oficialismo admiten que será difícil frenar la sesión, dado que la norma original había contado con un fuerte consenso opositor y con el apoyo de los mandatarios provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

El desenlace del debate marcará un punto de inflexión en la relación entre la Casa Rosada y las provincias, ya que el reparto de los ATN incide de manera directa en la elaboración de los presupuestos locales y en la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales de cara al 2026.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
Últimas noticias de Política y Economía

Cristina Kirchner envió un audio al acto y recordó a Claudio de Acha

Milei expone en el Foro de Emprendedores Industriales de Paraguay

Ganancia en bonos, acciones y cómo cerró el dólar tras los anuncios de Milei

Deuda externa: la Provincia acordó con los bonistas no ingresados al canje de 2021
Deportes
Racing, con gol de Maravilla Martínez, le ganó 1 a 0 a Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
San Lorenzo declaró la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente: cuándo habría elecciones
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Policiales
Abatido: murió el delincuente del asalto armado a la farmacia en La Plata
“Los culpables están prófugos”: habló el único sobreviviente del choque donde murieron dos músicos en La Plata
VIDEO. Los robarruedas atacan de nuevo, ahora en La Loma
Filicidio en Mar del Plata: condenaron a una mujer por el asesinato de su hija discapacitada
Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Espectáculos
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich, condenado por abuso sexual: “Es verdad”
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
“Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla