El Senado debatirá el jueves el veto de Javier Milei al reparto automático de los ATN

El Senado de la Nación sesionará este jueves para tratar el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La convocatoria fue definida en la reunión de Labor Parlamentaria y representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y los gobernadores, que impulsaron la norma con amplio respaldo en ambas Cámaras.

La ley vetada había sido aprobada semanas atrás y fijaba que los ATN se giraran de manera diaria y automática, equiparando su distribución al régimen de coparticipación federal. El Gobierno nacional objetó esa medida al considerar que limita su capacidad de manejo financiero, lo que motivó la decisión de Milei de enviar el veto al Senado.

Para que el Congreso deje sin efecto la decisión presidencial se requiere una mayoría especial: dos tercios de los votos. Si esa cifra se alcanza en la Cámara alta, el proyecto volverá a Diputados para completar el trámite legislativo. En caso contrario, el veto quedará firme y la administración central mantendrá la potestad de decidir discrecionalmente el destino de esos fondos.

La discusión llega en un contexto de alta tensión con los gobernadores, quienes ven en los ATN una herramienta clave para sostener el financiamiento de programas sociales y obras en sus distritos. Desde el oficialismo admiten que será difícil frenar la sesión, dado que la norma original había contado con un fuerte consenso opositor y con el apoyo de los mandatarios provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

El desenlace del debate marcará un punto de inflexión en la relación entre la Casa Rosada y las provincias, ya que el reparto de los ATN incide de manera directa en la elaboración de los presupuestos locales y en la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales de cara al 2026.