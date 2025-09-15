VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido

Hace instantes, una violenta pelea entre trapitos tuvo lugar en 1 y 60, lo que generó preocupación en los vecinos y un rápido despliegue de móviles de la Secretaría de Seguridad. Según informaron las autoridades, la denuncia por la pelea fue recibida a través de un llamado al 911, lo que motivó el envío de patrulleros.

Al llegar el primer móvil, los trapitos comenzaron a ponerse agresivos. La situación escaló rápidamente cuando uno de los agresores golpeó a un agente de seguridad.

Ante la creciente tensión, se activaron varios móviles más para controlar la situación y evitar que la violencia se desbordara aún más. Finalmente, los responsables de la agresión fueron detenidos y trasladados a la comisaría 9na.