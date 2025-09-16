Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina

16 de Septiembre de 2025 | 17:20

Camila “Camilota” Medina consideró como “una pesadilla” la internación de su hermano, el ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, quien se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno, desde hace cuatro días, tras haber sufrido un fuerte accidente vial por el que le extirparon el bazo y su vida corrió peligro.

En medio de uno de sus momentos más difíciles, la participante de Cuestión de Peso sostuvo: ”Creo mucho en Dios y sé que la gente hace sus oraciones. Todavía no sé si tengo el coraje de entrar a verlo de nuevo. Mi hermana me dijo hoy que me tengo que animar, pero al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza”.

En referencia a su otra hermana, la joven explicó: ”Brisa me decía que tengo que ir. Como somos muchos hermanos, vamos a entrar de a dos o de a uno. Desde la semana pasada, le digo a Dani -Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago- que voy a ir a ver a las bebés, pero no tengo el coraje de hacerlo, aunque sé que lo necesitan”. “Es un montón para mí, sé que tengo que tengo que enfrentar eso y la verdad es que no quiero que sienta que yo estoy mal y llevar esa energía. Sé que tengo que tomar el coraje. Me cuesta y no voy a decir que no”, añadió Camila.

“Sentí a mi equipo que está ahí. Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios. Le dije que tiene que salir de esta porque él tiene dos hijas, tiene familia, yo sé que tiene familia y le cuesta tocar la realidad”, continuó. “Estamos pasando por una pesadilla y quiero despertarme. Veo la cara de mi hermano en redes sociales, en la tele, en los noticieros y me pregunto por qué a nosotros, si mi hermano nunca se mete con nadie”, concluyó la joven.

 

