Estudiantes vs Flamengo.- El Pincha emprendió viaje para jugar los cuartos de la Copa Libertadores: el equipo que se perfila y los convocados

Eduardo Domínguez definió los 27 jugadores que integran la delegación de Estudiantes de La Plata para el compromiso frente a Botafogo en Río de Janeiro, en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la previa de la partida desde City Bell, hubo trabajos tácticos y sorpresas en la convocatoria.

En esa línea, el equipo que probó el entrenador fue con Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Pasadas las 17.30, el plantel emprendió viaje hacia Río de Janeiro con las bajas previstas como la de Leandro González Pírez y la de Edwuin Cetré para el choque con el Mengao. Ante ello, Domínguez convocó a los juveniles Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Galo Galarza y el joven Benjamín Sagües Barreiro.

Los convocados que viajan a Brasil:

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores: Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Máximo Desábato, Santiago Arzamendia, Román Gómez, Matías Magdaleno, Gastón Benedetti.

Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, Galo Galarza, José Sosa, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Alexis Castro, Tiago Palacios, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez.

Delanteros: Benjamín Sagües Barreiro, Lucas Alario, Guido Carrillo.