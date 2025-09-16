Estudiantes vs Flamengo.- El Pincha emprendió viaje para jugar los cuartos de la Copa Libertadores: el equipo que se perfila y los convocados

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Eduardo Domínguez definió los 27 jugadores que integran la delegación de Estudiantes de La Plata para el compromiso frente a Botafogo en Río de Janeiro, en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la previa de la partida desde City Bell, hubo trabajos tácticos y sorpresas en la convocatoria.
En esa línea, el equipo que probó el entrenador fue con Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
Pasadas las 17.30, el plantel emprendió viaje hacia Río de Janeiro con las bajas previstas como la de Leandro González Pírez y la de Edwuin Cetré para el choque con el Mengao. Ante ello, Domínguez convocó a los juveniles Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Galo Galarza y el joven Benjamín Sagües Barreiro.
Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.
Defensores: Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Máximo Desábato, Santiago Arzamendia, Román Gómez, Matías Magdaleno, Gastón Benedetti.
Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, Galo Galarza, José Sosa, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Alexis Castro, Tiago Palacios, Lucas Cornejo, Facundo Farías, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez.
Delanteros: Benjamín Sagües Barreiro, Lucas Alario, Guido Carrillo.
prensa Estudiantes
