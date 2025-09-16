Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
A 70 años del bombardeo, llega a Ensenada la obra “Proyecto Campamento”
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mundo del cine está de luto tras el reciente fallecimiento del actor Robert Redford a sus 89 años. Según trascendió, murió durante la madrugada de este martes mientras dormía en su residencia de Utah, Estados Unidos.
Siendo uno de los primeros galanes de Hollywood, Redford estuvo acompañado por hermosas mujeres a lo largo de su gran carrera actoral y tuvo dos matrimonios en momentos importantes de su vida.
LEA TAMBIÉN
De qué murió Robert Redford
Lola Van Wagenen es una historiadora y activista estadounidense que conquistó al actor durante su juventud, donde vivieron un romance de película, con algunas tragedias. Según trascendió, la pareja tuvo una ceremonia secreta en Las Vegas y se dice que ella se habría escapado de la universidad para casarse con Redford en 1957.
Juntos tuvieron cuatro hijos en común; Scott, Shawna, James y Amy. Lamentablemente, el primogénito falleció a los pocos meses de nacer por muerte súbita. Finalmente, pusieron fin a su matrimonio tras 27 años en pareja, y según se comentó en aquella época, fue el episodio más duro que le tocó vivir al actor.
Tras su separación, el actor probó su suerte con numerosas mujeres del ambiente del espectáculo. Entre ellas, destacó su relación con la diseñadora de vestuario Kathy O'Rear.
Cómo suele suceder en muchas películas, Redford encontró el amor con la actriz Debra Winger tras co-protagonizar Peligrosamente juntos en 1986. Sin embargo, su romance duro poco porque ella luego formó una relación con Timothy Hutton, amigo de Redford.
Años después, el actor encontró el amor con la actriz brasileña Sonia Braga, tras participar de una película juntos llamada “Un lugar llamado Milagro”. Si bien su relación era estable, el actor manifestó no tener deseos de llevar su relación al siguiente paso, ya que no quería contraer matrimonio con ella.
El actor cambió de opinión cuando se trató de la pintora alemana Sibylle Szaggard, con quien mantenía una larga amistad. Tras 14 años en pareja, Redford pasó por el altar y juntos se consagraron como una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí