Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Espectáculos

VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida

16 de Septiembre de 2025 | 12:24

Escuchar esta nota

El mundo del cine está de luto tras el reciente fallecimiento del actor Robert Redford a sus 89 años. Según trascendió, murió durante la madrugada de este martes mientras dormía en su residencia de Utah, Estados Unidos.

Siendo uno de los primeros galanes de Hollywood, Redford estuvo acompañado por hermosas mujeres a lo largo de su gran carrera actoral y tuvo dos matrimonios en momentos importantes de su vida. 

LEA TAMBIÉN

De qué murió Robert Redford

Lola van Wagenen

Lola Van Wagenen es una historiadora y activista estadounidense que conquistó al actor durante su juventud, donde vivieron un romance de película, con algunas tragedias. Según trascendió, la pareja tuvo una ceremonia secreta en Las Vegas y se dice que ella se habría escapado de la universidad para casarse con Redford en 1957.

Juntos tuvieron cuatro hijos en común; Scott, Shawna, James y Amy. Lamentablemente, el primogénito falleció a los pocos meses de nacer por muerte súbita. Finalmente, pusieron fin a su matrimonio tras 27 años en pareja, y según se comentó en aquella época, fue el episodio más duro que le tocó vivir al actor. 

Kathy O'Rear

Tras su separación, el actor probó su suerte con numerosas mujeres del ambiente del espectáculo. Entre ellas, destacó su relación con la diseñadora de vestuario Kathy O'Rear.

Debra Winger

Cómo suele suceder en muchas películas, Redford encontró el amor con la actriz Debra Winger tras co-protagonizar Peligrosamente juntos en 1986. Sin embargo, su romance duro poco porque ella luego formó una relación con Timothy Hutton, amigo de Redford.

Sonia Braga 

Años después, el actor encontró el amor con la actriz brasileña Sonia Braga, tras participar de una película juntos llamada “Un lugar llamado Milagro”. Si bien su relación era estable, el actor manifestó no tener deseos de llevar su relación al siguiente paso, ya que no quería contraer matrimonio con ella. 

Sibylle Szaggars

El actor cambió de opinión cuando se trató de la pintora alemana Sibylle Szaggard, con quien mantenía una larga amistad. Tras 14 años en pareja, Redford pasó por el altar y juntos se consagraron como una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Murió Robert Redford a los 89 años: dolor por el actor que se transformó en leyenda de Hollywood

Cinco películas de Robert Redford para ver en streaming

De qué murió Robert Redford

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Brasil, una frontera esquiva para el León

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de Espectáculos

De qué murió Robert Redford

Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"

Sorpresivo pico de rating de la cadena nacional de Javier Milei: los números en la pantalla 

Cinco películas de Robert Redford para ver en streaming
La Ciudad
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Información General
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla