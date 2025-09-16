Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

La Ciudad |Diagonal 73 entre 10 y 58

¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
16 de Septiembre de 2025 | 08:49
16 de Septiembre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Durante muchísimos años, los vecinos de La Plata bautizaron en redes sociales a la vereda de diagonal 73 entre 10 y 58 como “la peor vereda” de la ciudad. El título no era exagerado: raíces levantadas, baldosas rotas y un frente edilicio abandonado durante casi cuatro décadas convirtieron el lugar en un punto crítico del centro platense. "Que momento para estar vivo. Emocionado", tuiteó el usuario que lo difundió.

Sin embargo, desde hace algunos días comenzaron a verse cambios. A más de un año del inicio de obras internas en el predio, la gran edificación que permanecía vacía ahora avanza con un nuevo proyecto que promete transformar la zona. Está en diagonal al Sagrado Corazón, lindero a un local de eventos y frente a una estación de servicio.

Foto: @Soldix22

Foto: @Soldix22

La nueva edficación que se está levantando se trata de la futura catedral de la Iglesia Universal en La Plata, que contará con un templo, auditorio, salas de reuniones y estacionamiento, entre otras instalaciones para actividades religiosas.

Por lo pronto, lo visible es la renovación parcial de la vereda: una extensa franja de cemento fresco hacia el lado de Plaza Rocha. Aunque la promesa de finalización de la obra había sido fijada para noviembre, el avance actual se concentra en las bases y en las primeras modificaciones externas. "Noooo increble... tantos años q ya le había tomado cariño jajaja hasta sabía cómo caminarla", contestó otra persona ante la imagen de la actual transformación.

Vecinos y quienes transitan a diario por ahí se sorprenderon y "festejaron" los primeros movimientos en una esquina que llevaba años de quejas, mientras se ilusionan con que la obra finalmente devuelva transitabilidad. "Puedo contar 20 años que esa vereda esta asi. Alguno da mas? Realmente es un milagro", cerró otro.

 

¿Qué había allí antes?

En el año 1902 se crea “Industria Metalúrgica Hércules” una empresa argentina dedicada con exclusividad a la fabricación de molinos a viento, y la sede en La Plata estaba a cargo del ingeniero Giuseppe A. Saglio.

Foto: @Soldix22

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

