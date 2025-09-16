"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
Riesgo Karina: los principales portales del mundo apuntan contra la hermana de Milei
Murió Robert Redford a los 89 años: dolor por el actor que se transformó en leyenda de Hollywood
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
VIDEO. En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados
VIDEO. La China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante muchísimos años, los vecinos de La Plata bautizaron en redes sociales a la vereda de diagonal 73 entre 10 y 58 como “la peor vereda” de la ciudad. El título no era exagerado: raíces levantadas, baldosas rotas y un frente edilicio abandonado durante casi cuatro décadas convirtieron el lugar en un punto crítico del centro platense. "Que momento para estar vivo. Emocionado", tuiteó el usuario que lo difundió.
Sin embargo, desde hace algunos días comenzaron a verse cambios. A más de un año del inicio de obras internas en el predio, la gran edificación que permanecía vacía ahora avanza con un nuevo proyecto que promete transformar la zona. Está en diagonal al Sagrado Corazón, lindero a un local de eventos y frente a una estación de servicio.
Foto: @Soldix22
La nueva edficación que se está levantando se trata de la futura catedral de la Iglesia Universal en La Plata, que contará con un templo, auditorio, salas de reuniones y estacionamiento, entre otras instalaciones para actividades religiosas.
Por lo pronto, lo visible es la renovación parcial de la vereda: una extensa franja de cemento fresco hacia el lado de Plaza Rocha. Aunque la promesa de finalización de la obra había sido fijada para noviembre, el avance actual se concentra en las bases y en las primeras modificaciones externas. "Noooo increble... tantos años q ya le había tomado cariño jajaja hasta sabía cómo caminarla", contestó otra persona ante la imagen de la actual transformación.
Vecinos y quienes transitan a diario por ahí se sorprenderon y "festejaron" los primeros movimientos en una esquina que llevaba años de quejas, mientras se ilusionan con que la obra finalmente devuelva transitabilidad. "Puedo contar 20 años que esa vereda esta asi. Alguno da mas? Realmente es un milagro", cerró otro.
En el año 1902 se crea “Industria Metalúrgica Hércules” una empresa argentina dedicada con exclusividad a la fabricación de molinos a viento, y la sede en La Plata estaba a cargo del ingeniero Giuseppe A. Saglio.
Foto: @Soldix22
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí