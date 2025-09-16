VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo



Vecinos del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, atraviesan una situación insólita: un hombre que, desde hace aproximadamente un mes, defeca en las puertas de sus casas. El último episodio ocurrió este lunes por la tarde, cuando fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino.

Este hecho, repetido durante semanas, es protagonizado por un "defecador serial" que genera cansancio y malestar entre los habitantes de este barrio de la capital provincial.

El último caso se registró este lunes, cuando Mario, la última víctima, compartió la grabación de su cámara de seguridad que captó el desagradable momento.

En las imágenes se observa a un hombre con gorra que pasa frente a la vivienda ubicada en la calle Juan José Casal. Luego regresa sobre sus pasos y comienza a defecar en la entrada de la casa.

En diálogo con medios locales, Mario relató: "Siempre hace lo mismo. Estamos cansados los vecinos". Además, subrayó que la situación se da en un contexto marcado por "delincuencia, violencia urbana y narcotráfico".

Según explicó, este hombre también defeca en los jardines de las viviendas y "siempre se concentra en hacerlo en propiedades que están retiradas de la vereda, pasando la línea municipal".