El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro

El Favaloro Cardiovascular Symposium 2025 se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires, en el marco del 50° aniversario de la Fundación Favaloro. El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales de la cardiología con una agenda de excelencia científica que incluyó intercambios académicos, innovación tecnológica, educación y procedimientos en vivo.

Entre los hitos más destacados estuvieron las transmisiones en tiempo real desde el Hospital Universitario Fundación Favaloro, el Riverside Methodist Hospital de Ohio y el Erasmus University Medical Center de Róterdam, con la participación de figuras como el Dr. Steven Yakubov y el Dr. Nicolas Van Mieghem.

También se contó con la presencia del prestigioso Dr. Valentín Fuster, quien brindó una conferencia magistral sobre los desafíos actuales en la intersección de la ciencia, la salud y la educación, subrayando la importancia de la formación temprana en hábitos saludables.

El evento sumó un momento especial con el testimonio del exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, quien relató su experiencia personal vinculada a una enfermedad cardíaca en diálogo con la periodista Sofía Martínez y el Dr. Roberto Peidro, su médico de toda la vida.

Con una amplia participación de profesionales de distintos países y el acompañamiento de autoridades de la Fundación Favaloro y del Grupo Olmos, el simposio se consolidó como un espacio estratégico de intercambio médico internacional.

El cierre estuvo a cargo del Dr. Oscar Mendiz, quien reafirmó el compromiso de la institución con la excelencia académica y la formación de calidad, valores que siguen posicionando a la Fundación como un referente en cardiología en la región y el mundo.