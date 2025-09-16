Avanza la investigación por el crimen de Mieres

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N° 3 de La Plata, solicitó la prisión preventiva para Jonatan David Perunetti, alias “Pincha”, señalado como presunto coautor del homicidio de Pedro Pablo Mieres, funcionario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ocurrido el 17 de junio en su casa de 115 entre 46 y 47.

Perunetti fue detenido hace casi un mes por personal de la DDI en 117 entre 91 y 92, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi. El acusado, con antecedentes penales y múltiples ingresos previos al sistema penitenciario bonaerense, permanece a disposición de la Justicia. La defensa podrá presentar su descargo antes de que el juez decida si dicta la prisión preventiva o concede la libertad mientras continúa la investigación.

Las pesquisas recientes ubican a Perunetti como segundo autor del crimen, junto a Nicolás Damián Arévalo, el primer detenido. Ambos, que se encontraban en situación de calle, abandonaron de manera repentina sus lugares habituales tras el homicidio, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Además, existe un tercer detenido: Ronaldo Irala Duarte, ciudadano paraguayo de 26 años, arrestado el 7 de agosto acusado de encubrimiento. La investigación sigue en curso para esclarecer el cirmen y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.