Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 10 millones de pesos: ingresa aquí para saber cómo participar

Política y Economía

Universidades y discapacidad: lo que anunció Milei, ¿es lo mismo que figura en el proyecto de presupuesto?

Qué dijo concretamente el Presidente en su presentación y qué dice la letra chica en áreas muy sensibles

Universidades y discapacidad: lo que anunció Milei, ¿es lo mismo que figura en el proyecto de presupuesto?
16 de Septiembre de 2025 | 15:48

Escuchar esta nota

Durante la presentación del presupuesto, Milei buscó dar señales de alivio tras un año marcado por el ajuste, y prometió que las pensiones por discapacidad recibirían un incremento del 5% real en 2026. Sin embargo, los números oficiales muestran lo contrario.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que administra las pensiones por invalidez, tendrá un presupuesto total de $5,21 billones, apenas 8,3% más que en 2025. Lo llamativo es que la partida central —las pensiones— caerá de $4,059 billones a $4,038 billones. Es decir, menos fondos para un universo altamente vulnerable.

A su vez, la cantidad de beneficiarios se reducirá de 1.133.549 a 977.943, confirmando que el Gobierno continuará con las auditorías que ya provocaron miles de suspensiones y bajas. El contraste entre la promesa presidencial y la letra chica del presupuesto reavivó críticas de asociaciones de personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos.

Universidades

El presupuesto para las universidades nacionales pasará de $4,2 billones a $4,8 billones en 2026, un aumento del 14,2%. El Ejecutivo destacó que este monto incluye salarios docentes y no docentes, así como los gastos de funcionamiento.

No obstante, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que esa cifra no garantiza el normal funcionamiento de las casas de estudio. Según sus cálculos, se requieren al menos $7,3 billones para cubrir necesidades mínimas de personal, mantenimiento e infraestructura.

“La propuesta del Gobierno implica congelar en términos reales los recursos de las universidades. El resultado será más desfinanciamiento y una profundización de la crisis que ya atravesamos en 2025”, advirtieron en un comunicado.

LE PUEDE INTERESAR

Lousteau, sobre las las proyecciones del Presupuesto: "Ya quedaron desactualizadas” y "Milei siempre manipula las cifras"

LE PUEDE INTERESAR

Que “tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, dijo Adorni sobre el Presupuesto 2026

El reclamo universitario se suma al de docentes y estudiantes, que en los últimos meses realizaron movilizaciones en defensa del financiamiento y la autonomía de la educación superior.

Educación bajo la lupa

El presupuesto también propone eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el financiamiento educativo consolidado de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe ser inferior al 6% del PBI.

Esa cláusula, incorporada en 2006, se convirtió en un piso legal para garantizar la inversión en educación. Su derogación sería un cambio de fondo, que abriría la puerta a una reducción aún mayor de los recursos en un área clave para el desarrollo.

La medida ya despertó cuestionamientos en gremios docentes y en sectores de la oposición, que la calificaron como un “retroceso histórico” en la política educativa.

Fuerte sesgo de ajuste

En conjunto, los números del proyecto revelan que el Gobierno prioriza mantener la política de déficit cero, incluso a costa de los sectores más sensibles. La reducción de pensiones, la caída en el número de beneficiarios y la suba insuficiente para universidades son parte de una misma lógica de restricción del gasto.

El oficialismo defiende el rumbo argumentando que “sin orden fiscal no hay futuro”, mientras que la oposición denuncia que se trata de un presupuesto “antisocial” que agrava las desigualdades.

El debate legislativo será, por lo tanto, un escenario clave. Gobernadores, bloques opositores y organizaciones de la sociedad civil ya anticipan que intentarán introducir modificaciones para evitar un recorte más profundo en áreas de alta sensibilidad social.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Brasil, una frontera esquiva para el León
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia cerró los juicios con bonistas por la deuda heredada de Vidal

Guiño del PRO a Milei: respaldo al Presupuesto 2026 y coincidencias que reavivan la sintonía con Macri

Lousteau, sobre las las proyecciones del Presupuesto: "Ya quedaron desactualizadas” y "Milei siempre manipula las cifras"

Que “tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, dijo Adorni sobre el Presupuesto 2026
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
VIDEO. Ráfaga de tiros en Tolosa: así fue el enfrentamiento con el ladrón de la farmacia
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados
VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
Espectáculos
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
“Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
"Pelotuda" y "golpista": Mariana Brey y Nancy Pazos explotaron al aire y se dijeron de todo
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla