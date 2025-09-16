Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

La Ciudad

"Paro y movilización": las actividades en la UNLP afectadas por la tercera Marcha Federal Universitaria

Luego de una jornada marcada por las clases públicas, distintas facultades de La Plata visibilizaron el conflicto, que no sólo tiene que ver con los sueldos y el presupuesto, también con el impacto que tienen las medidas en las becas para miles de estudiantes

"Paro y movilización": las actividades en la UNLP afectadas por la tercera Marcha Federal Universitaria
16 de Septiembre de 2025 | 19:19

Escuchar esta nota

Mañana por la tarde se concretará la tercera Marcha Federal Universitaria en el Congreso nacional, en lo que se prevé una masiva movilización en la Capital Federal.

Si bien la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) no convocó a un paro, desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) llamaron a una huelga de 24 horas para la jornada de mañana, con el objetivo de participar de la movilización que se realizará desde las 15. Los docentes, nodocentes y estudiantes del sistema esperan que el Congreso Nacional pueda revertir el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

"Nuestra organización sindical convoca al PARO por 24hs y a la TERCERA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA al Congreso, el próximo miércoles 17 de septiembre. Convocamos a la sociedad a movilizarse junto a la comunidad educativa, para exigirle a las y los legisladores que rechacen el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario", expresaron desde Adulp.

En ese sentido, el gremio docente concluyó: "La educación superior necesita esta Ley para establecer un piso salarial y garantizar su funcionamiento; con una recomposición para las y los trabajadores, ampliación de las becas estudiantiles y más presupuesto para proteger y sostener las Universidades, la Ciencia y la Tecnología como motores del desarrollo argentino".

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales se congregarán para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. 

Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.

LE PUEDE INTERESAR

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

LE PUEDE INTERESAR

"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata

La marcha se definió después de que Milei vetara el jueves pasado la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos para el funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.

La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

El Súper Cartonazo, que ahora regala un auto, quedó vacante y suma un pozo de $3.000.000
Deportes
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Espectáculos
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich, condenado por abuso sexual: “Es verdad”
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
“Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
Policiales
Filicidio en Mar del Plata: condenaron a una mujer por el asesinato de su hija discapacitada
Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados
VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla