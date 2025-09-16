Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata
Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices
Estudiantes viajó a Brasil para visitar a Flamengo: el equipo que se perfila y las sorpresas en los convocados
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich, condenado por abuso sexual: “Es verdad”
Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
"Paro y movilización": las actividades en la UNLP afectadas por la tercera Marcha Federal Universitaria
La Reserva del Lobo igualó ante el líder Rosario Central y se mantiene en la lucha para clasificar a los Playoffs
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Universidades y discapacidad: lo que anunció Milei, ¿es lo mismo que figura en el proyecto de presupuesto?
Rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay
Asesinato de Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte
“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina
"Pelotuda" y "golpista": Mariana Brey y Nancy Pazos explotaron al aire y se dijeron de todo
“La atajaron los estudiantes”: se cayó una ventana en un colegio de La Plata
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Según parece, entre exs participantes de Gran Hermano, las amistades perduran intactas años después del reality, es así que Marianella Mirra le confesó su embarazo de José Alperovich, al columnista Gastón Trezeguet quien ratificó la noticia.
Con una condena por abuso sexual y mentras atraviesa la prisión domiciliaria, Alperovich aguarda por su primer hijo con Mirra. Aunque el entorno de la ex “hermanita” intentó negar la gestación, el mismo panelista de GH fue quien insistió en el tema. Así es que Trezeguet describió su diálogo con Mirra: “Nos reíamos de las versiones de embarazo y, en un momento, ella me dijo que no me ría tanto porque es verdad y me contó, ‘Ya te puedo decir que estoy embarazada’”.
“Es una amiga que me lo está confesando con toda la alegría del mundo y yo le dije que estoy contento por ella. La vi exultante, en su mejor momento”, contó Gastón, aunque su amiga no lo “dejó” que divulgara la novedad: “No me tendría que contar nada más”, exclamó entre risas.
“Cuando corté, di por hecho que -estaba autorizado a difundirlo- porque tengo un programa de streaming y hablo sobre todos los Gran Hermano todos los días. No sabía que había un ‘no’”, añadió el columnista. Entre tantos colegas de prensa enterados del embarazo, Mirra terminó por estar al tanto de la masividad y se molestó con su amigo: “Cuando le llegó a ella, me dijo ‘Boludo, no te cuento más nada’. Me terminó por preguntar ‘Si no lo cuento yo, ¿Cómo lo vas a decir vos?’”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí