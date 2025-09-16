"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja

"El tránsito está imposible", es la primera reacción que se repite en La Plata apenas hay un accidente en la calle -sea cual sea la magnitud del mismo-. La semana que comenzó ayer, para el tránsito, arrancó con tortazos por todos lados.

A la serie de vuelcos y choques en distintas esquinas, esta tarde se sumó otro incidente, con un vehículo "clavado" en un zanjón.

Ocurrió pasadas las 14 en la zona de 13 entre 94 y 95, de Villa Elvira. Allí un Ford Ka de color blanco (ver foto) terminó de punta de una zanja y su conductora con heridas. En el impacto, que aún se desconocen los detalles, también se vieron involucrados un Chevrolet Corsa y Fiat Uno.

"Es urgente el pedido de semáforos. Pasan a 100 kilómetros por hora como si nada y los palos son constantes", señaló un lector de EL DIA que auxiliaba a la herida mientras aguardaban la presencia de la ambulancia.