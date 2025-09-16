Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

La Ciudad

Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican

Aseguran que para recibirla no es necesario haber tenido la enfermedad

Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
16 de Septiembre de 2025 | 12:58

Escuchar esta nota

Aceleran la campaña contra el dengue en La Plata. La Municipalidad convocó a los vecinos de entre 15 y 59 años a registrarse para recibir la vacuna de manera gratuita, hayan tenido o no la enfermedad, en el marco de la movida impulsada por la Provincia de Buenos Aires.

Para anotarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital. Una vez registrados, recibirán por correo electrónico el día y horario asignados para concurrir a inmunizarse. Con la cita confirmada, podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados.

Desde la Secretaría de Salud local recordaron que no se realizan llamados telefónicos para solicitar datos personales y reforzaron la convocatoria tanto en las actividades territoriales que se desarrollan semanalmente como a través de cartelería en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Asimismo, la Municipalidad intensificará las jornadas sanitarias con visitas puerta a puerta para difundir la vacunación, promover el descacharrado e identificar posibles casos febriles.

cómo PREVENIR EL DENGUE

Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, desde la Municipalidad aconsejan:

- Cuidar y desmalezar jardines.
- Cortar el pasto una vez por semana.
- Secar el agua de terrazas.
- Descartar cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.
- Colocar boca abajo recipientes como baldes, frascos, tachos y botellas.
- Tapar los tanques de agua.
- Limpiar canaletas de desagües obstruidos.
- Cambiar asiduamente el agua de los bebederos de animales.
- Utilizar arena húmeda en lugar de agua en floreros, jarrones y recipientes de plantas acuáticas.
- Verificar la ausencia de larvas en piletas de lona y mantenerlas secas, plegadas y bajo techo cuando estén en desuso.
- Instalar mosquiteros en aberturas y tules en cochecitos de bebés.
- Colocarse repelente sobre el cuerpo y la ropa.
- Utilizar espirales o tabletas.

LE PUEDE INTERESAR

Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Brasil, una frontera esquiva para el León

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de La Ciudad

Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Espectáculos
De qué murió Robert Redford
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
Sorpresivo pico de rating de la cadena nacional de Javier Milei: los números en la pantalla 
Cinco películas de Robert Redford para ver en streaming
Información General
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla